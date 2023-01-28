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السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 21:07

الاحتلال بصدد توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين

الاحتلال بصدد توزيع آلاف الأسلحة على المستوطنين
وقال موقع "واللا" العبري نقلا عن مسؤول صهيوني كبير، لم يسمه، إن بنيامين نتنياهو سيطرح سلسلة من الإجراءات على مجلس الوزراء المصغر (الكابينت) لمناقشتها والموافقة عليها في إطار الرد على العمليات البطولية في القدس المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم السبت، فتح الطفل الفلسطيني محمد عليوات (13 عاما) النار من مسدس كان يحمله تجاه مجموعة من المستوطنين بحي سلوان في القدس المحتلة وأصاب اثنين بجروح خطيرة، بينهما ضابط بجيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يصاب هو بجروح متوسطة إلى خطيرة.

وأضاف الموقع العبري، نقلا عن المسؤول ذاته، أن نتنياهو سيطرح على الكابينت، دفع قانون ترحيل عائلات منفذي العمليات، وإغلاق فوري لمنازلهم، والإسراع في منح رخص السلاح للمستوطنين.

وبعد أقل من 48 ساعة على ارتكاب الكيان الاسرائيلي جريمة مخيم جنين، نفذ فدائي فلسطيني عملية بطولية في القدس المحتلة تؤلم العدو وترعبه.

العملية الفدائية غير المسبوقة منذ حوالي 15 عاماً، أدت إلى مقتل 8 مستوطنين، وجرح نحو 12 اثنان منهم في حال الخطر.
مصدر : وكالات
رقم : 1038285
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