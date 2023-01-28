قاليباف: قمة الجزائر فرصة جيدة لتطوير العلاقات والوحدة بين الدول الإسلامية

واضاف محمد باقر قاليباف ، رئيس مجلس الشورى الإسلامي في افادة صحفية بمطار مهر أباد بطهران قبيل توجهه لحضور مؤتمر رؤساء برلمانات الدول الإسلامية بالجزائر : انني اتوجه الى الجزائر تلبية لدعوة رئيس مجلس النواب الجزائري ، بمناسبة انعقاد المؤتمرالسابع عشر للتعاون بين دول منظمة التعاون الاسلامي .



وأضاف قاليباف: تشارك 45 دولة إسلامية وأكثر من 40 برلمانا يشارك في هذا المؤتمر بينهم أكثر من 20 رئيس برلماني ولا شك في أن هذا المؤتمر يحظى بأهمية خاصة لاسيما انه سيبحث تطورات العالم الاسلامي وتحديات التطوير والتنمية في العالم الإسلامي.



وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي إن القضية التي سأطرحها في هذا المؤتمر كمبادرة هي العالم الإسلامي والتضامن من أجل السلام والتنمية المستدامة. بطبيعة الحال ، هذه فرصة في متناول أيدينا لتوسيع العلاقات متعددة الأطراف مع الدول الحاضرة في هذا المؤتمر، وخاصة العلاقات الثنائية بين إيران والجزائر ، وآمل أن يجري أغتنان هذه الفرصة التي تستمر يومين لتطوير العلاقات والوحدة بين البلدين. لنأخذ الإسلام.



ومن المقرر ان تعقد المراسم الرئيسية لمؤتمر برلمانات الدول الإسلامية يومي 9 و 10 من بهمن في مقر المؤتمرات الدولية بمدينة الجزائر بحضور رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورؤساء برلمانات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.