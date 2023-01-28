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السبت 28 كانون الثاني 2023 ساعة 22:07
العراق يدين الهجمات العدائية ضد الفلسطينين
واكدت الوزارة في بيانا لها تضامن حكومة وشعب العراق مع أبناء القدس الشريف، وطالبُت بوقفِ الهجمات العدائيَّة على الآمنين فيها.
وجددت الخارجية "موقفنا الثابت والمبدئيّ من القضيَّة الفلسطينيَّة، التي كانت ولاتزال قضيَّة مُحوريَّة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1038304
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