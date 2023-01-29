أمير عبداللهيان: ردنا على أي إجراء ضد حرس الثورة سيكون قويا

وقال حسين أمير عبداللهيان اليوم الأحد في لقاء مع أعضاء مجلس الشوری الإسلامي الأربعة المدرجة أسمائهم على قائمة العقوبات الأميركية: إن مثل هذا القرار والإجراء الذي اتخذه البرلمان الأوروبي يظهر أولاً أنه ليست لديهم معرفة صحيحة حول إيران وحتى الإيرانيين في الخارج وثانياً، يظهر أن أفعالكم وأقوالكم وخطواتكم باعتباركم نوابا في مجلس الشورى الإسلامي كانت فعالة ومؤثرة في الدفاع عن المصالح الوطنية للبلاد والدفاع الأقصى عن الأمن القومي للبلاد.



وأضاف أن العقوبات الغربية تكون في الغالب دعائية والجانب الأوروبي اتخذ هذا الإجراء بسذاجة، وخاطب هؤلاء النواب قائلا: نتمنى أنه مع استمرار دوركم وتواجدكم الفعال في الدفاع عن المصالح الوطنية والأمن القومي كما هو الحال دائما، نشهد تأثيركم أكثر مما كان عليه في الماضي.



وتابع أمير عبداللهيان مخاطبا النواب الأربعة: منذ أن تم إدراجكم على قائمة العقوبات تم الاهتمام بكلماتكم و مواقفكم أكثر من قبل وأنتم اليوم منصة قوية لشعب إيران والجمهورية الإسلامية والثورة الإسلامية.