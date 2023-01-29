مطالبات بالافراج عن معتقلي الراي في السعودية والكشف عن مصيرهم

وتواصل السلطات اعتقال الشيخ الشمراني منذ 2019، دون أي أسباب قانونية، وقد انقطعت أخباره منذ ذلك الحين، ولا معلومات عن مكان أو ظروف احتجازه.



كما حمل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة الداعية الشيخ حبيب بن معلا، المعتقل منذ سبتمبر 2017.



وابن معلا هو عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وشاعر وأستاذ النقد الأدبي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اعتقل في 6 أكتوبر 2017، من قبل قوة سعودية اقتحمت منزله، ولم ينسب اليه أي تهم، وهو قيد الحبس دون تهم أو معلومات عن محبسه.



وكانت السلطات السعودية قد قامت، في يوليو 2019، بالإفراج المؤقت -لمدة 5 دقائق فقط- على ابن المعلا من أجل زيارة والده الذي كان يصارع المرض، ثم 3 أيام لأداء واجب العزاء فيه.



كما تساءل النشطاء عن مصير الدكتور محمد فهد القحطاني أستاذ الاقتصاد والناشط السياسي السعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.



وقال احدهم في تغريدة بهذا الخصوص:



دولة بوليسية بإمتياز يتم قمع وسجن وتعذيب #معتقلي_الرأي لاجل حماية ولي الأمر الفاسد. المدرسة الدينية السعودية توفر بيئة وقضاء فاسد لحاكم شرعيته غربية وليست شعبية.

