الصفحة الرئيسية
0
الأحد 29 كانون الثاني 2023 ساعة 19:54

مطالبات بالافراج عن معتقلي الراي في السعودية والكشف عن مصيرهم

مطالبات بالافراج عن معتقلي الراي في السعودية والكشف عن مصيرهم
وتواصل السلطات اعتقال الشيخ الشمراني منذ 2019، دون أي أسباب قانونية، وقد انقطعت أخباره منذ ذلك الحين، ولا معلومات عن مكان أو ظروف احتجازه.

كما حمل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي السلطات السعودية المسؤولية الكاملة عن سلامة الداعية الشيخ حبيب بن معلا، المعتقل منذ سبتمبر 2017.

وابن معلا هو عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، وشاعر وأستاذ النقد الأدبي بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية اعتقل في 6 أكتوبر 2017، من قبل قوة سعودية اقتحمت منزله، ولم ينسب اليه أي تهم، وهو قيد الحبس دون تهم أو معلومات عن محبسه.

وكانت السلطات السعودية قد قامت، في يوليو 2019، بالإفراج المؤقت -لمدة 5 دقائق فقط- على ابن المعلا من أجل زيارة والده الذي كان يصارع المرض، ثم 3 أيام لأداء واجب العزاء فيه.

كما تساءل النشطاء عن مصير الدكتور محمد فهد القحطاني أستاذ الاقتصاد والناشط السياسي السعودي وأحد الأعضاء المؤسسين لـ جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية.

وقال احدهم في تغريدة بهذا الخصوص:

دولة بوليسية بإمتياز يتم قمع وسجن وتعذيب #معتقلي_الرأي لاجل حماية ولي الأمر الفاسد. المدرسة الدينية السعودية توفر بيئة وقضاء فاسد لحاكم شرعيته غربية وليست شعبية.
 
مصدر : وكالات
رقم : 1038436
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل
اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل
29 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: ردنا على أي إجراء ضد حرس الثورة سيكون قويا
أمير عبداللهيان: ردنا على أي إجراء ضد حرس الثورة سيكون قويا
29 كانون الثاني 2023
العميد حيدري: 11 لواء من القوة البرية تتمركز في الحدود لضمان أمن البلاد
العميد حيدري: 11 لواء من القوة البرية تتمركز في الحدود لضمان أمن البلاد
29 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
28 كانون الثاني 2023
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
28 كانون الثاني 2023
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
28 كانون الثاني 2023
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
28 كانون الثاني 2023
السيد الحوثي: لمقاطعة منتجات البلدان التي تسيء للقرآن الكريم
السيد الحوثي: لمقاطعة منتجات البلدان التي تسيء للقرآن الكريم
27 كانون الثاني 2023
اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر
اقتدار الجمهورية الاسلامية يزداد يوما بعد يوم رغم الضغوط والحظر
27 كانون الثاني 2023
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
27 كانون الثاني 2023
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!
27 كانون الثاني 2023
بومبيو ومغالطات قضية خاشقجي
بومبيو ومغالطات قضية خاشقجي
27 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
القرار الأوروبي ضد حرس الثورة الاسلامية لن يؤثر على قدراتنا القتالية
لبنان بين القرار الداخلي والضغط الخارجي.. مجلس النواب في خطر؟!