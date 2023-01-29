حماس تحذر الاحتلال من تداعيات جرائم مستوطنيه في الضفة المحتلة

وقالت حركة حماس في بيانٍ لها -الأحد-: إن الحملة المسعورة التي ينفذها قطعان المستوطنين بحماية وغطاء من جيش الاحتلال الفاشي في الضفة الغربية المحتلة، واستهدفت عشرات المركبات والمحال التجارية الفلسطينية وغيرها من ممتلكات أبناء شعبنا، لن تكسر عزيمة شعبنا وإرادته وثباته وصموده على أرضه.



ودعت جماهير شعبنا الفلسطيني وشبابنا الثائر إلى مواجهة عربدة المستوطنين وإرهابهم بكل قوة وبوحدة في الميدان.



وحذّرت حماس حكومة الاحتلال من مغبة الاستمرار في جرائمها ضد أبناء شعبنا، والتي ستقابل بمزيد من المقاومة والصمود والتحدي، فنحن أصحاب الحق والأرض.



ونفذ مستوطنون عشرات الاعتداءات الليلة الماضية في أرجاء الضفة المحتلة، بحماية قوات الاحتلال.



وأكد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، اليوم الأحد، إن مستوطنين ارتكبوا الليلة الماضية، 144 اعتداء جنوب نابلس، وفق وفا.



وأوضح دغلس أن المستوطنين حطموا 120 مركبة من خلال رشقها بالحجارة على الطرقات جنوب نابلس، كما أحرقوا ست مركبات بالكامل في بلدة مجدل بني فاضل، واعتدوا على 22 محلا تجاريا في حوارة.