شهيد متأثرا باصابته برصاص الاحتلال في مجزرة جنين

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، استشهاد الشاب عمر طارق علي السعدي (24 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، الخميس الماضي في مخيم جنين.



واقترفت قوات الاحتلال مجزرة في مخيم جنين الخميس الماضي أسفرت عن استشهاد 9 مواطنين، منهم مسنة، وإصابة آخرين بينهم حالات خطيرة.



هذا وفي الليلة الماضية، استشهد شاب فلسطيني، برصاص مستوطن قرب مستوطنة "أدوميم" شرق قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة، بزعم أنه كان مسلحا وينوي تنفيذ عملية.



وقالت القناة "11 العبرية" إن شابا مسلحا اقتحم أطراف مستوطنة "أدوميم" قرب قلقيلية، وكشفه رجل الأمن بالمستوطنة، وأطلق النار عليه.



وأضافت القناة العبرية أن رجل الأمن بالمستوطنة فتح النار على الشاب الفلسطيني ما أدى إلى وفاته (استشهاده).



وفي وقت لاحق أعلنت مصادر محلية، استشهاد الشاب كرم علي أحمد سلمان (18 عاما) من قرية قوصين بنابلس.



وبالشهيد السعدي يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام الجاري إلى 35 شهيدا، غالبيتهم من جنين، في حين استشهد 224 شهيدا العام الماضي، وفق وزارة الصحة.