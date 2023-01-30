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الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 12:01

جونسون يكشف "تفاصيل" محادثة مع بوتين قبل بدء العملية في اوكرانيا

جونسون يكشف "تفاصيل" محادثة مع بوتين قبل بدء العملية في اوكرانيا
وجاء في مقالة عن الموضوع نشرتها صحيفة تلغراف البريطانية، أن جونسون أجرى "محادثة طويلة جدا ومذهلة" مع الرئيس الروسي، وفيها قام بتحذير بوتين من العقوبات الغربية.

ونقلت الصحيفة عن جونسون: "قال بوتين خلال المحادثة: بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل القريب. ما هي الفترة الزمنية التي يجري الحديث عنها بالضبط؟".

وتابع جونسون: "فرددت عليه: حسنا، ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور. وأنتم تعرفون ذلك جيدا".

وتابع جونسون "في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما وقال لي: +بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة+ أو شيئا من هذا القبيل".

وشدد جونسون، في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح "كارثة كاملة"، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف.

ويرى جونسون، أن انضمام أوكرانيا إلى الناتو، كان مستبعدا وغير مرجح، بسبب مواقف ألمانيا وفرنسا من هذه القضية.

في وقت سابق، وصف جونسون مفاوضات "رباعية النورماندي" بشأن أوكرانيا بأنها محاكاة للدبلوماسية.

واشارت وكالة نوفوستي أن الغرب بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، صعد من ضغوط العقوبات على موسكو، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.
مصدر : وكالات
رقم : 1038551
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