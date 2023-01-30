الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 12:03

حزب الله: 'إسرائيل' سبب كل مشاكل المنطقة

حزب الله:
وتوجَّد بالتحية للشهداء الأبطال في فلسطين المحتلة، وخاصة الشهيد المغوار خيري علقم الذي لقن العدو درسًا لن ينسوه أبدًا في قلب العاصمة الفلسطينية وهذا هو ديدن الشهداء.

و أضاف : نحن نؤمن بأن قدر المقاومة أن تنتصر، وقدر الاحتلال أن ينهزم، وأقصد بالقدر بحسب الهندسة العالمية التي وضعها الله تعالى للكون في أنَّ أصحاب الحق إذا عملوا لحقِّهم انتصروا، وأصحاب الباطل إذا عملوا لبعض باطلهم انهزموا، هذا إيماننا رأيناه بأم العين من خلال النجاحات التي حققتها المقاومة.

و اعتبر الشيخ قاسم أنَّ الفراغ في الموقع الرئاسي ليس حلًا، بل يجب أن ننتخب رئيسًا في أسرع وقت ممكن، لأنَّ كل منظومة الحلول قائمة على انتخاب الرئيس ليأتي من بعده تشكيل الحكومة، وهذه الحكومة تقِّر خطة للإنقاذ المالي والاجتماعي والاقتصادي وتبدأ العجلة بالسير.

وخلال كلمةٍ ألقاها في حفل تأبين في بيروت، قال الشيخ قاسم: أما قبل ذلك فالأمور صعبة ومعقدة، خاصة أنها مصحوبة بعقوبات أميركية تحاول أن تضرب بُنية البلد واحدة تلو الأخرى، من أجل أن ييأس الناس، ومن أجل أن تفتعل لهم قضايا لا علاقة لها بمستقبلهم.

وأضاف: نحن نعتقد أنَّ الحل يجب أن يبدأ بانتخاب الرئيس، كيف يمكن لهذا المجلس النيابي أن ينتخب الرئيس وهنالك ست إلى سبع كتل نيابية، وحول هذه الكتل بعض النواب التي تميل إلى هذه الكتلة أو تلك؟! ولا يمكن لكتلة وحدها أن تجمع خمسة وستين نائبًا أو ستة وثمانين نائبًا لتتمكن في الدورة الأولى من الستة وثمانين أو في الدورة الثانية من الخمسة وستين، مع حضور الستة وثمانين أن تنتخب رئيسًا.

وشدَّد على أنَّ الحل هو أن نتحاور ونجلس معًا، الحل أن نناقش مع بعضنا البعض.

يقولون أنَّ الجلوس يعني أنكم تريدون أن تجرُّونا إلى ما نريده نحن، ولكن أليس عندكم عقل؟ ما تريدون أن تقولوه قولوه بالجلسة وفي عمق الحوار، ولنتبادل الآراء حول ما تريدونه وما نريده نحن.

ما رأيكم أن يكون الحوار على قاعدة أنَّ من تكون لديه أصوات أكثر يأتي الآخرون إليه ويصوتون معه ويضعوا شروطهم؟ أو ما رأيكم بأن نأتي إلى الحوار ونضع الأسماء كلها في سلة واحدة ونرى من هو الذي يكون أرجح، سنتفق بناءً على الرجحان أن نختاره، ما رأيكم أن نتحاور وندوِّر الزوايا بالحديث عن هواجسنا، و مخاوفنا من الأسماء المطروحة لنرى إسمًا يمكن أن يساعد في إعطاء الجميع.

وأوضح أنَّه لا يصح أن يبقى البلد من دون رئيس بسبب الشروط والشروط المضادة، وهذا المعرقل هو الذي يهرب من الحوار والاتفاق ووضع الخطوات الملائمة للوصول الى نتيجة، مشيرًا إلى أنَّ "لدينا قاعدة واحدة، أنَّ الدستور يقول المجلس النيابي أن يجتمع وينتخب، لم يضع لنا الدستور إضافة الى انتخاب المجلس النيابي قاعدة أولى وقاعدة ثانية وقاعدة ثالثة حيث لدينا أربع أو خمس دساتير لانتخاب الرئيس، ولن نصل إلى نتيجة هكذا.

وختم قائلا: يجب أن يتفق النواب مع بعضهم البعض من دون قواعد خارجية أخرى وإلَّا لن نصل إلى انتخاب الرئيس
رقم : 1038556
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد
قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
30 كانون الثاني 2023
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
30 كانون الثاني 2023
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته
30 كانون الثاني 2023
عام 2023 وثالوث الخطر على ‘‘إسرائيل‘‘
عام 2023 وثالوث الخطر على ‘‘إسرائيل‘‘
30 كانون الثاني 2023
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
29 كانون الثاني 2023
اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل
اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل
29 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: ردنا على أي إجراء ضد حرس الثورة سيكون قويا
أمير عبداللهيان: ردنا على أي إجراء ضد حرس الثورة سيكون قويا
29 كانون الثاني 2023
العميد حيدري: 11 لواء من القوة البرية تتمركز في الحدود لضمان أمن البلاد
العميد حيدري: 11 لواء من القوة البرية تتمركز في الحدود لضمان أمن البلاد
29 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
28 كانون الثاني 2023
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
28 كانون الثاني 2023
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
28 كانون الثاني 2023
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
هل ستعود علاقات حزب الله والتيار الوطني الحر إلی سابق عهدها؟
28 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته
عام 2023 وثالوث الخطر على ‘‘إسرائيل‘‘