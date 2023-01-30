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الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 12:05

منذ مطلع 2023.. شحنة إمداد إيرانية رابعة تتجه إلى سوريا

منذ مطلع 2023.. شحنة إمداد إيرانية رابعة تتجه إلى سوريا
موقع “Marine Traffic” المختص برصد الملاحة البحرية حول العالم، رصد سفينة “AZARGON” الإيرانية في 27 من كانون الثاني الحالي، على مقربة من السواحل العمانية متجهة إلى قناة “السويس” المصرية باتجاه البحر الأبيض المتوسط.

ورجح حساب “Istihbarat1800“، المختص برصد حركة السفن الروسية والإيرانية عبر “تويتر”، أن تصل ميناء اللاذقية خلال مدة زمنية لم يحددها.

الناقلة تعتبر الرحلة الرابعة من نوعها منذ مطلع العام الحالي، إذ تحدث موقع “TankerTrackers” في 23 من كانون الثاني الحالي، عن أن إيران أجرت عملية نقل نفط “سوداء” (من سفينة إلى أخرى) في وسط البحر الأحمر من ناقلة نفط عملاقة محملة بالكامل، وتنتمي لشركة “أفراماكس”.

وكلا الناقلتين سلمتا 2.1 مليون برميل مجمعة إلى سوريا حينذاك، وهو ما أكدته مصادر في وزارة النفط السورية.

وفي 17 من كانون الثاني الحالي، وصلت ناقلتا غاز ومازوت إيرانيتان إلى ميناء “بانياس”.

ونقلت مصادر اعلامية محلية حينها عن مصدر في مصفاة “بانياس”، أن ناقلة الغاز محمّلة بألفي طن غاز منزلي، وناقلة أخرى للمازوت تبلغ حمولتها ثمانية آلاف طن.

وفي 10 من كانون الثاني الحالي، وصلت ناقلة نفط محملة بمليون برميل نفط خام للمرة الأولى في العام الحالي إلى ميناء “بانياس”، وناقلتا غاز طبيعي حمولتهما أكثر من أربعة آلاف طن.

وتختلف واردات النفط من إيران إلى سوريا شهريًا، وفقًا لبيانات منظمة “UANI” التي تراقب حركة الناقلات المتعلقة بإيران عبر السفن وتتبع الأقمار الصناعية.

وكانت الناقلة “AZARGON” التي تتجه إلى سوريا حاليًا، حطت في سوريا أيضًا، في 23 من تشرين الأول 2022.
مصدر : وكالات
رقم : 1038559
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