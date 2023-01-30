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الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 14:40

قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد

قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد
وقال قائد الثورة الاسلامية، صباح الیوم الإثنین خلال استقباله جمعا من المنتجین و مدراء الشركات القائمة على المعرفة في حسينية الإمام الخميني (رض) بالعاصمة طهران: هناك مشاكل معيشية بالبلاد لا يمكن معالجتها إلا من خلال زيادة النمو الاقتصادي.

واكد سماحته على ضرورة زيادة النمو الاقتصادي للقضاء على الفقر وزيادة رفاهية الاسر في البلاد.

وأوعز قائد الثورة الإسلامیة، المسؤولين المعنيين بتشكيل مجموعات العمل ودعا الهيئات التنفيذية إلی دعم تطوير المؤسسات الخاصة مضیفا أنه لن تدار البلاد بدون أنشطة المؤسسات والشركات الخاصة.

وصرح أنه في عالم اليوم، الارتقاء بمكانة الدولة يتوقف یرتبط إلى حد كبير على وضعها الاقتصادي ونحن بحاجة إلى النمو الاقتصادي للحفاظ على مكانة البلاد في المنطقة والعالم .

وصرح : لدينا الكثير من الموارد البشرية المتخصصة ودعا إلى خلق فرص عمل لهذه الموارد البشرية المتخصصة وتوفير الظروف الملائمة لتحقيق التقدم العلمي.

وقال لا يمكننا خلق فرص عمل لهذه المجموعة الضخمة من الخبراء والعلماء الشباب دون تحقیق النمو المرتفع.
رقم : 1038586
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