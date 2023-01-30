النجباء: يدنا الضاربة تصل فلسطين وسبلنا الى العدو الاسرائيلي متنوعة

أفاد الموقع الاعلامي لمكتب حركة النجباء في الجمهورية الاسلامية، أن النجباء أًصدرت بيانا عقب الهجمات الجبانة للمحتلين الصهاينة على مخيم جنين والعمليات الجهادية التي شنها الشباب الفلسطيني رداً على هذه الجريمة، ووصفت عمليات الشعب الفلسطيني المقاوم بـ "العمليات الرادعة" والتي تدل على الثبات في رفض الظلم.



وأكدت النجباء في بيانها أن "المجاهدين الفلسطينيين الأبطال أفشلوا خطة إضفاء الشرعية على "إسرائيل"، الخطة التي تنتهجها بعض القوى العالمية والأنظمة العربية الوضيعة"، مشيرا إلى أن مجموعة من الأراذل والدول الصغيرة التي تفتقر لهوية الإنتماء الديني والعرقي والانساني لا يمكنهم زعزعة مبادئ الحرية والإنتماء الراسخ لدى الشعب الفلسطيني. فهؤلاء العملاء أنفسهم يعيشون تحت سيطرة المستكبرين وفي نفس الوقت يحاولون تقرير مصير الشعوب المظلومة؛ وهي حقيقة تتجلى في بياناتهم المنددة بعمليات المجاهدين الفلسطينيين.



وأكدت الحركة في بيانها على أن مشروع الاحتلال وأذنابه سيفشل وهذا قدر محتوم، وتابعت أن العمليات البطولية الأخيرة ليست إلا حالة لتجلي مفهوم ديمومة التصدي لكل أنوع الاحتلال والظلم حيث أن الشعب الفلسطيني العظيم يمثّل جزءا من محور المقاومة وأثبت أنه مادام في عروقه دم ينبض لن تنظفئ شعلة المقاومة.



وحذرت حركة النجباء الأعداء الصهاينة من أننا أصحاب الارض، فيها نبتنا واليها ننتمي خلافا لكم حيث أنتم طارئون على هذه الارض. وعليكم أن تفهموا أن سبلنا اليكم متعددة ومتنوعة وعليكم أن تنتظروا المزيد، وكلما امتدت يد الجريمة والانتهاك فالرد أقسى وأشد.



وفي الختام خاطب البيان الشعب الفلسطيني، مصرحا أن ما يجري عليهم ليس بأعيينا فحسب بل نحن لكم مؤازرون بالفعل قبل القول، ويدنا الضاربة هي في معسكركم ورهن الدفاع عنكم وعن كل شبر محتل، ولن نهدأ إلا بدحر الاحتلال الصهيوني المجرم.