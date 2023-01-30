وزارة الدفاع الإيرانية تحبط هجوماً على أحد مراكزها في أصفهان

وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "الهجوم الفاشل تم باستخدام طائرات مسيّرة، مستهدفاً أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع".



وأوضح أنّه "تم إسقاط إحدى المسيّرات عبر وسائط الدفاع الجوي، ووقعت طائرتان أخريان في فخاخ دفاعية، وقد تم تفجيرهما".



وأكدت الوزارة أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، كما لم يتسبب بأيّ خلل في معدات مجمّع الوزارة ومهامه.



وفي بيانها، شددت على أنها "مستمرة في إجراءاتها لزيادة القوة والسلطة والأمن بسرعة وجدية، وأنّه لن يكون لهذه الإجراءات العمياء أي تأثير في استمرار تطور البلاد".



وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنّ "ما حدث في أصفهان يأتي في إطار محاولة أعداء إيران زعزعة الأمن"، مؤكداً أن "القوات الدفاعية أحبطت هذه المحاولة".



وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ "محاولات الأعداء هذه لا يمكن أن تضعف إرادة إيران في المضي ببرنامجها النووي السلمي".



ومنذ يومين، قُتل شخص وأصيب 2 آخران، بعد أن أطلق مسلح النار على نقطة حراسة في السفارة الأذربيجانية في طهران.



وأعلنت الشرطة الإيرانية اعتقال منفذ الهجوم، وقالت إن نتائج التحقيق الأولية تشير إلى أن "دوافع الهجوم على السفارة شخصية".