حماس: الاعتداء على أصفهان هو عدوان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسّعية

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة على "تويتر" مساء اليوم الأحد، "ندين العدوان الغاشم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمُسيّرات".



وأكد المصدر أن الاعتداء على أصفهان "هو عدوان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسّعية بالمنطقة".



وكانت العلاقات العامة لوزارة الدفاع الإيرانية قد ذكرت في بيان لها ، "في مساء 28 يناير 2023، قرابة الساعة 23:30، وقع هجوم فاشل باستخدام مسيرات صغيرة على أحد مجمعات الورش التابعة لوزارة الدفاع، ولحسن الحظ، تمكنت وسائط الدفاع الجوي للمجمع من إصابة إحدى الطائرات وانفجرت الطائرتان الأخريان".



واضاف البيان، "لم يتسبب هذا الهجوم الفاشل بخسائر في الأرواح، بينما تعرض سقف إحدى الورش لأضرار طفيفة، كما لم يتسبب الهجوم في أي خلل بمعدات ومهام المجمع".



واكدت وزارة الدفاع الإيرانية أنها ستستمر في فعالياتها بسرعة وجدية، ولن يكون لهذه الأعمال الطائشة تأثير على المضي في مسار تقدم البلاد.