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الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 15:04

ردود الافعال على هجوم اصفهان الارهابي

ردود الافعال على هجوم اصفهان الارهابي
وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن "الهجوم الفاشل تم باستخدام طائرات مسيّرة، مستهدفاً أحد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع". 

وأوضح أنّه "تم إسقاط إحدى المسيّرات عبر وسائط الدفاع الجوي، ووقعت طائرتان أخريان في فخاخ دفاعية، وقد تم تفجيرهما".

وأكدت الوزارة أن الهجوم لم يتسبب بخسائر في الأرواح، كما لم يتسبب بأيّ خلل في معدات مجمّع الوزارة ومهامه.

وفي بيانها، شددت على أنها "مستمرة في إجراءاتها لزيادة القوة والسلطة والأمن بسرعة وجدية، وأنّه لن يكون لهذه الإجراءات العمياء أي تأثير في استمرار تطور البلاد".

وفي هذا الصدد قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، إنّ "ما حدث في أصفهان يأتي في إطار محاولة أعداء إيران زعزعة الأمن"، مؤكداً أن "القوات الدفاعية أحبطت هذه المحاولة". 

وأضاف أمير عبد اللهيان أنّ "محاولات الأعداء هذه لا يمكن أن تضعف إرادة إيران في المضي ببرنامجها النووي السلمي".

وفي السياق وكالة "نور نيوز" التابعة للأمن القومي الإيراني، تقول إن تغريدة مستشار الرئيس الأوكراني، التي تماثلت مع تصريحات إسرائيلية، تشير إلى أن كييف تشترك مع "تل أبيب" في تهديد أمن إيران.

وذكرت وكالة "نور نيوز" التابعة لأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، أن تغريدة مستشار الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي التي "أشار فيها ضمنياً إلى مشاركة كييف في اجراء ضد إيران، وبالنظر إلى تصريحات مماثلة في تل أبيب، تكشف عن استراتيجية أوكرانيا المشتركة مع إسرائيل في تهديد أمن إيران".

ونشر مستشار مكتب الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولاك، تغريدة علّق فيها على استهداف مركز تابع لوزارة الدفاع الإيراني في أصفهان الذي حصل ليل السبت، وقال إنّ "منطق الحرب مميت، ولا يطاق، ويجبر أمير الحرب والمتواطئين معه على التعويض".

وأضاف: "الانفجار في إيران الذي استهدف مجمع لإنتاج الطائرات بدون طيار والصواريخ، ومصافي النفط، سبق وأن حذرت ‫أوكرانيا بشأنه".

وأوردت"نور نيوز": "بغض النظر عن صحة الادعاءات التي يمكن تحليلها في مكانها، فإن تبني نهج حاقد من قبل مسؤول أوكراني والسلطات شبه الرسمية للنظام الصهيوني يشير إلى الاستراتيجية المشتركة بين كييف وتل أبيب في تهديد أمن إيران".
 
وتابعت الوكالة: "مع أنه لا يزال من الصعب للغاية تصديق موقف مستشار رئيس أوكرانيا، الذي أشار ضمنياً إلى أن كييف متورطة في عمل عدائي ضد إيران، إلا أن حكومة أوكرانيا لم تتبرأ رسمياً من ذلك، لذا يجب عليها أن تكون مستعدة لقبول تبعات هذا الموقف غير المسؤول".

وكان المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، باتريك رايدر، قد نفى ضلوع الولايات المتحدة في هجوم المسيّرات على مدينة أصفهان الإيرانية مؤخراً.

ومن جانبها صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو تدين هجوم المسيرات على مجمع صناعي تابع لوزارة الدفاع الإيرانية، محذرة من أنه قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن التنبؤ بها.

وقالت: "ندين بشدة كل العمليات الاستفزازية القادرة على إثارة تصعيد لا يمكن التحكم به في هذه المنطقة غير الهادئة".

وأضافت: "يمكن أن تكون لهذه الأعمال المدمرة عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. يجب على كل منظمي هذه العملية الجريئة ورعاتهم وكذلك أولئك الذين يشمتون بها ويأملون بإضعاف إيران عبثا، أن يفهموا ذلك".

وبدورها أدانت حركة المقاومة الإسلامية حماس العدوان الغاشم بالمسيّرات على احدى المصانع التابعة لوزارة الدفاع في اصفهان (وسط ايران).

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تغريدة على "تويتر" مساء امس الاحد "ندين العدوان الغاشم الذي استهدف مدينة أصفهان في الجمهورية الاسلامية الايرانية بالمُسيّرات".

وأكد المصدر أن الاعتداء على أصفهان "هو عدوان يخدم الكيان الصهيوني وأهدافه التوسّعية بالمنطقة".
 
رقم : 1038599
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