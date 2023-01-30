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الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 16:31

سوريا تدين الهجوم الفاشل على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية

سوريا تدين الهجوم الفاشل على مصنع وزارة الدفاع الإيرانية
قالت الوزارة الخارجية السورية في تغريدة اليوم على حسابها على تويتر: تدين سورية المحاولة الفاشلة للهجوم على أحد مجمعات الصناعات الدفاعية الإيرانية في أصفهان، وتعرب عن تضامنها مع إيران قيادة وحكومة وجيشا وشعبا في مواجهة هذه الاستفزازات التي تستهدف أمنها وقوتها ومواقفها وازدهارها، كما تستهدف أمن المنطقة واستقرارها.

وأضافت الخارجية: تطالب سورية بمعاقبة الجهات التي ارتكبت هذه الجريمة لأنها تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، كما تدعو لمحاسبة من قام بهذا العمل الجبان، وتحذره من مغبة أعماله العدوانية والاستفزازية.

وكانت وزارة الدفاع الإيرانية أعلنت أمس أن مجمعا صناعيا تابعا لها في مدينة أصفهان وسط البلاد تعرض لهجوم بطائرات مسيرة، وتم التصدي له، مبينة أن وسائط الدفاع الجوي أسقطت إحدى الطائرات المسيرة، فيما انفجرت المسيرتان الأخريان لدى وقوعهما بمصيدة المضادات الجوية.
رقم : 1038614
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