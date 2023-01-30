"قسد" تخطف العشرات من ريف الحسكة الجنوبي

وذكرت وكالةـ "سانا" أن مجموعات مسلحة تابعة للميليشيا شنت اليوم حملات مداهمة واسعة في مدينة الشدادي ومحطيها بريف الحسكة الجنوبي وفي حي رميلة بمدينة الرقة، وأقامت حواجز مسلحة واختطفت عدداً من الشبان من منازلهم ومن وسائل النقل، واقتادتهم إلى معسكرات التجنيد الإجباري التابعة لها للقتال في صفوفها.



وأشارت المصادر إلى أن الأهالي يتخوفون من أن ميليشيا “قسد” مستمرة في ملاحقة أبنائهم في مناطق انتشارها لزجهم قسراً في صفوفها، حيث فقدت عشرات العوائل التواصل مع أبنائها منذ اختطافهم من قبل مسلحي الميليشيا في مناطق عدة.



يذكر أن عمليات الخطف التي تنفذها ميليشيا “قسد” بحق أهالي منطقة الجزيرة السورية ليست جديدة رغم زيادة وتيرتها خلال الأيام القليلة الماضية، الأمر الذي أثار غضبا وسخطا واسعا بين المواطنين الذين خرجوا في مظاهرات عدة منددة بالممارسات التعسفية للميليشيا.