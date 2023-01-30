لبنان.. الدعوة لاضراب عام يوم 8 فبراير

قال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر إن "الاتحاد العمالي العام واتحادات النقل البري والاتحادات المنضوية تحت لواء الاتحاد العمالي العام لم تصل إلى شيء بعد حوارها مع السلطة التنفيذية. لذلك، يوم الأربعاء في 1 فبراير 2023 سيعقد اجتماع للمجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام الذي سيعلن إضرابا على كامل الأراضي اللبنانية يوم الأربعاء 8 فبراير".



وأوضح أنه سيشارك في الإضراب قطاع النقل البري وسائر الاتحادات في المصالح المستقلة العامة والخاصة والمستشفيات الحكومية وهيئة التنسيق النقابية والمعلمين ونقابات المهن الحرة، مشيرا إلى أن "المطلب الأساسي للاتحاد العمالي العام انتخاب رئيس جمهورية فورا، والولوج إلى معالجة الأمور وفقا للدستور لأن الأوضاع استفحلت ويجب معالجتها بسرعة".