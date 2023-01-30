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الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 17:07

المغرب يحيي ذكرى 'الهولوكوست' بحضور وزير التعليم المغربي!

المغرب يحيي ذكرى
وأوضحت أن مدينة الدار البيضاء شهدت حفلا لإحياء اليوم العالمي للمحرقة (الهولوكوست) في معبد "بيت إيل".

من جانبها، قالت القناة "14" الإسرائيلية إن الحفل الذي أقيم مساء أمس الأحد، حضره وزير التربية والتعليم المغربي شكيب بنموسى، ورئيسة البعثة الإسرائيلية في المغرب السفيرة ألونا فيشر كام، وممثلو الأمم المتحدة في البلاد، ودبلوماسيون أجانب، وأعضاء من الجالية اليهودية.

وقالت رئيسة البعثة بالرباط ألونا فيشر كام: "التعليم هو الأداة الأكثر فاعلية في محاربة معاداة السامية وإنكار الهولوكوست".

وأضافت "يجب أن تنقل البرامج الدراسية رسالة واضحة إلى الأجيال القادمة: (أن الهولوكوست) لن تتكرر أبدا".

ومضت بقولها خلال الحفل: "بعد مرور ثمانية وسبعين عاما على الهولوكوست، أنا متحمسة للمشاركة في هذا الحدث الخاص هنا في المغرب والتعرف على دور العائلة المالكة المغربية في حماية حياة اليهود وضمان رفاههم حتى في أحلك فترات التاريخ. كان المغرب ولا يزال نموذجا للإلهام والحياة المشتركة".

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين: "الاحتفال باليوم العالمي للمحرقة في المغرب حدث تاريخي يعبر عن تعميق العلاقات بين البلدين بعد توقيع اتفاقيات إبراهيم، ويقوي العلاقة بين الشعبين لصالح الأجيال القادمة".

ووقعت الإمارات والبحرين في 13 أغسطس (آب) 2020 اتفاقية مخزئة لتطبيع علاقاتهما مع كيان الاحتلال الاسرائيلي، وانضم المغرب والسودان بعد ذلك إلىهما في كانون الأول/ديسمبر 2020 وكانون الثاني/يناير 2021 برعاية الرئيس الاميركي السابق دونالد ترامب الذي كان ينظر لبعض الدول العربية كبقرة حلوب وأعلن ذلك بوضوح.

وجاء هذا التطبيع وسط رفض شعبي كبير لما سحقت بعض الانظمة العربية القضية الفلسطينية لتبقى جاثمة على كرسي الحكم.
مصدر : وكالات
رقم : 1038619
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