الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 17:08

قاليباف: فصائل المقاومة ازدادت قوتها أكثر من الأمن الزائف للصهاينة

قاليباف: فصائل المقاومة ازدادت قوتها أكثر من الأمن الزائف للصهاينة
جاء ذلك في الكلمة التي القاها اليوم الاثنين في المؤتمر الـ 17 لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في الجزائر حاليا، معربا عن ارتياحه لمشاركته في هذا المؤتمر، وقدم شكره لرئيس المجلس الوطني الجزائري " ابراهيم بوغالي " ورئيس مجلس الامة صالح قوجيل ونظرائه في الدول الاسلامية والوفود التي المشاركة في هذا المؤتمر.

وأشاد " قاليباف " بالقرارات الجيدة التي اتخاذتها المجالس في جمهورية الجزائر وخاصة الجهود التي بذلها كل من " بوغالي " و" قوجيل " لاستضافة المؤتمر، وأعرب عن بالغ شكره للأمين العام لاتحاد برلمانات الدول الاعضاء في منظمة التعاون الاسلامي وزملائه لانجاح المؤتمر المذكور.

ودعا رئيس السلطة التشريعية الايراني العالم الاسلامي الى الدور الذي يجب أن يضطلع به نظرا لماضيه التاريخي والحضاري الغني ومصادره الطبيعية الكثيرة والجغرافيا الواسعة والتنوع الاقليمي والعدد الكبير للنفوس، مؤكدا أن ما يبعث على الارتياح رغم التذبذب الكثير، هو أن الامة الاسلامية أخذت تعود خلال العقود المنصرمة الى أداء هذا الدور التاريخي والمصيري لتحديد خريطة مستقبلية للعالم.

واقترح " قاليباف " على المؤتمر نيابة عن زملائه في البرلمان الايراني تأسيس «العالم الاسلامي، التضامن من أجل السلام والتنمية المستديمة» لتحقيق هدف رفع مكانة ومنزلة الأمة الاسلامية لتأكيد الحكومات والشعوب الاسلامية على التعددية والتركيز على المشتركات وتجنب المواضيع التي تثير الخلافات بين الامة.

واعتبر تحقيق هذه المبادرة يستلزم التركيز على الآليات التالية لأداء برلمانات الدول الاسلامية دورها في اطار هذا الاتحاد وهي: التعاون الوثيق بين هذه الدول لإرساء الامن والاستقرار في العالم الاسلامي بإعتباره قوة جديدة.

وأشار الى الاعمال الاجرامية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني الاعزل التي تعتبر احد التحديات الكبيرة التي يواجهها العالم الاسلامي في الوقت الحالي، وأكد ضرورة تعاون دول هذا العالم للتغلب على هذه التحديات واعتماد سياسة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف.

وتطرق الى الجهاد الذي يخوضه الشعب الفلسطيني المظلوم ضد الكيان الصهيوني المحتل وقال: ان هذا الكيان يمارس منذ أكثر من 7 عقود سياسة البطش والقهر وانتهاك حقوق الانسان في فلسطين المحتلة، الا ان الشعب الفلسطيني اصبح اليوم اكثر قوة في اطار المقاومة وأثبت زيادة قوته واقتداره على أمن الصهاينة المزيف، لذا يجب على الامة الاسلامية دعم مبادرة الحكومة الجزائرية لتوحيد صفوف الفصائل الفلسطينية.
رقم : 1038620
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ما حقيقة الهجوم الإسرائيلي على منشأة عسكرية في إصفهان؟
ما حقيقة الهجوم الإسرائيلي على منشأة عسكرية في إصفهان؟
قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد
قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد
30 كانون الثاني 2023
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
30 كانون الثاني 2023
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
30 كانون الثاني 2023
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته
30 كانون الثاني 2023
عام 2023 وثالوث الخطر على ‘‘إسرائيل‘‘
عام 2023 وثالوث الخطر على ‘‘إسرائيل‘‘
30 كانون الثاني 2023
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
29 كانون الثاني 2023
اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل
اللواء رشيد: كل خيارات الأعداء ضد إيران باءت بالفشل
29 كانون الثاني 2023
أمير عبداللهيان: ردنا على أي إجراء ضد حرس الثورة سيكون قويا
أمير عبداللهيان: ردنا على أي إجراء ضد حرس الثورة سيكون قويا
29 كانون الثاني 2023
العميد حيدري: 11 لواء من القوة البرية تتمركز في الحدود لضمان أمن البلاد
العميد حيدري: 11 لواء من القوة البرية تتمركز في الحدود لضمان أمن البلاد
29 كانون الثاني 2023
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
قائد الثورة الإسلامیة یتفقد معرض المنجزات الصناعية
28 كانون الثاني 2023
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
حركة الشحن بين العراق وسوريا تعود للعمل بعد توقف طويل.. ما هي النتائج المرتقبة؟
28 كانون الثاني 2023
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
الحكومة الإسرائيلية ومشاريعها الإباديّة.. "الخان الأحمر" هو البداية
28 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ما حقيقة الهجوم الإسرائيلي على منشأة عسكرية في إصفهان؟
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته