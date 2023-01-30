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الاثنين 30 كانون الثاني 2023 ساعة 18:07

اتفاق عراقي سوري بشان دخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم

اتفاق عراقي سوري بشان دخول البضائع والمسافرين عبر منفذ القائم
جاء هذا في تصريحات لمستشار محافظ الأنبار لشؤون المنافذ الحدودية وممثل المحافظة بمجلس هيئة المنافذ الحدودية سعاد جاسم زيدان العامري، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.

وقالت المسؤولة العراقية إنه وفقا للاتفاق العراقي السوري، توافق الجانبان على دخول السيارات السورية المخصصة لنقل البضائع من خلال منفذ القائم الحدودي إلى العراق.

وأوضحت سعاد العامري أن هذا الأمر سيكون متاحا للسيارات التي "يمتلك سائقها فيزا متعددة".

وذكرت العامري أنه سمح أيضا للسيارات العراقية بالدخول إلى الجانب السوري.

وأشارت إلى أن "الأولوية تشمل الشاحنات المحملة بالبضائع سريعة التلف كالفواكه والخضر والمواد الغذائية الأخرى".
مصدر : وكالات
رقم : 1038628
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