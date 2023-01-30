أخر التطورات على الساحة الفلسطينية 30-1-2023

وفي هذا الصدد أفادت مصادر مقدسية، باندلاع مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في بلدة جبل المكبر بالقدس حيث أصيب عشرات الشبان بالاختناق نتيجة إطلاق قوات الاحتلال الغاز المسيل للدموع.



وأشارت المصادر المقدسية، إلى أنه وقع اشتباك مسلح بين مقاومين قوات الاحتلال خلال المواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة.



وفي وقت سابق، أفادت المصادر، أنه قامت قوات الاحتلال باعتقال مصاباً بالرصاص الحي من بلدة جبل المكبر بالقدس وأحالته للتحقيق.



وزعمت شرطة الاحتلال عدم وجود إصابات خلال المواجهات في بلدة جبل المكبر بالقدس الليلة..



وقامت قوات الاحتلال المتواجدة في جبل المكبر بعرقلة وصول طواقم الإسعاف للمنطقة لإخلاء المصابين نتيجة المواجهات.



وفي ذات السياق، أفادت مصادر محلية، بإصابة جندي بالحجارة عقب اندلاع مواجهات في شارع البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى.



وأوضحت المصادر، أنه في أعقاب ذلك شوهدت مروحية تابعة للاحتلال تحلق في سماء بلدة بيت حنينا بالقدس.



جدير بالذكر أن قوات الاحتلال تشن حملة شرسة على عدد من أحياء القدس منذ يومين في أعقاب عمليتي القدس واسفرتا عن مقتل 8 مستوطنين وإصابة حوالي 12 آخرين عدد منهم بجراح خطيرة جداً.



وأصيب، شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين 30/1/2023، قرب الحرم الإبراهيمي، وسط مدينة الخليل.



وقالت مصادر طبية ان قوات الاحتلال المتواجدة على الحاجز العسكري المسمى (160) جنوب الحرم الإبراهيمي، اطلقت الرصاص الحي صوب مركبة الشاب نسيم ابو فودة، ما أدى لإصابته برصاصة في الرأس، نقل على إثرها الى المستشفى الأهلي في المدينة، ووصفت حالته الصحية بالخطيرة.



هذا واستهدف مقاومون فلسطينيون، مساء الأحد، قوات الاحتلال على حاجز "بيت فوريك" شرق نابلس بالضفة المحتلة، بصليات من الرصاص.



وأفادت مصادر محلية، بأن مقاومين أطلقوا صليات متتالية من الرصاص تجاه قوات الاحتلال المتواجدة قرب الحاجز العسكري "بيت فوريك" شرق مدينة نابلس.



ويُشار إلى أنه بشكل شبه يومي يقوم مقاومون من كتيبة نابلس التابعة لسرايا القدس ومجموعة عرين الأسود باستهداف حواجز جيش الاحتلال في مدينة نابلس المحتلة بالرصاص.



وفي ذات الإطار، أوضحت مصادر محلية، بإطلاق نار استهدف حاجز "جبارة" جنوب طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.



من جانبها، زفت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، مساء الأحد ، شهيدها المجاهد عمر طارق السعدي (24 عاماً)، أحد مجاهدي كتيبة جنين في سرايا القدس الذي ارتقى شهيداً متأثراً بجراحه التي أصيب بها خلال عدوان الاحتلال على مخيم جنين الخميس الماضي.



وأفادت الحركة في بيان صدر بهذا الصدد:" إنّنا إذ نزف المجاهد البطل عمر السعدي الذي التحق برفاقه دربه إخوانه الشهداء، وشهدت له ميادين الاشتباك البطولية في وجه الاحتلال، لنؤكد أن هذه الدماء الطاهرة ستزيدنا عزيمة وصموداً، وتصعد من انتفاضة شعبنا التي تضرب جنود الاحتلال ومستوطنيه في كل مكان".