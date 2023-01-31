رئيسي يؤكد على تسريع إغاثة المنكوبين بالزلزال في أذربيجان الغربية

وأعرب السيد رئيسي ، مساء الاثنين ، في مكالمتين هاتفيتين منفصلتين مع محافظ أذربيجان الغربية ورئيس جمعية الهلال الأحمر للبلاد ، عن شكره لأجهزة إغاثة المنكوبين بالزلزال واشار الى البرودة الشديدة للهواء في المنطقة التي ضربها الزلزال ، وضرورة تسريع عمليات الاغاثة لا سيما توفير المأوى المناسب ، والغذاء ، ومعدات التدفئة ، وكذلك التخطيط للبدء في إعادة إعمار منازل المواطنين المنكوبين بالزلزال.



وقدم محمد صادق معتمديان ، محافظ أذربيجان الغربية ، وبير حسين كوليوند رئيس جمعية الهلال الأحمر في البلاد في هذين الاتصالين الهاتفيين، تقريرا الى رئيس الجمهورية عن التدابير المتخذة لتقديم الإغاثة للمنكوبين بالزلزال.



كما أعرب رئيسي مرة أخرى عن تعاطفه مع أسر ضحايا هذا الحادث.