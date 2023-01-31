وزير الامن يحذر الصهاينة ويوكد ان المزيد من الخطوات الظافرة في الطريق

وقال وزير الإمن حجة الإسلام والمسلمين اسماعيل خطيب خلال اجتماع المجلس الأمني لمحافظة كرمانشاه ان الكيان الصهيوني ورغم كل ادعاءاته يواجه الانهيار من الداخل ، وما الخلافات الداخلية والمقاومة الفلسطينية الا مثالا بارزا على ذلك .



وأضاف انه من خلال بصيرة شعوب المنطقة واجراءاتهم الذكية، سيجري اتخاذ المزيد من الخطوات الظافرة ضد الصهاينة ، ناصحا دول الجوار انه ومن اجل الحفاظ على أمنهم، عليهم الابتعاد عن كيان تتوارد الى الاسماع كل يوم همسات عن هزيمته وذلته ويمر بمرحلة الاحتضار .



وأضاف انه اليوم ، ومع مواكبة الشعب الايراني ومحور المقاومة نشهد ذلة قوة عظمى مثل أمريكا في المنطقة.



وذكر وزير الإمن أن العدو المحبط من فشل الاضطرابات الأخيرة يحاول ضرب البلاد والنظام بوسائل أخرى مثل الضغط الدولي وحقوق الإنسان وزيادة الحظر والحرب الإعلامية والإجراءات ضد رمز الاقتدار وامن البلاد اي حرس الثورة الاسلامية.



واعتبر حجة الإسلام والمسلمين السيد إسماعيل خطيب الشهيد الحاج قاسم سليماني بانه قائد الخط الأمامي لمحاربة الإرهاب وقال: إن إيران الإسلامية ستدافع بحزم وقدرة قواتها المسلحة عن أمنها .



وفي إشارة إلى انتصارات الشعب الإيراني في مختلف المجالات قال: لقد لعبت إيران دورًا مهمًا في خلق محور المقاومة وتكريس هذا التفكير.



وأشار وزير الإمن إلى أن العدو يجب أن يعلم أنه بعد 44 عامًا من الحياة المباركة للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، لم تجدي مؤامراتهم المختلفة أي نفع فحسب ، بل وفرت أيضًا أرضية تطور وتقدم إيران الإسلامية في المنطقة والعالم.



وأضاف حجة الإسلام والمسلمين إسماعيل خطيب: ان قائد الثورة الاسلامية وصف شباب هذا البلد بانهم أبنائه وأكد أن الاشخاص الذين خدعهم العدو خلال أعمال الشغب الأخيرة سيفهمون من خلال جهاد التبيين قيم ورساميل الثورة بشكل أفضل.



واعتبر خدمة جميع المذاهب والأعراق واجبًا مهمًا ، مذكّرًا بأن العدو يحاول استهداف الوحدة بين المسلمين من خلال خلق الخلافات والانقسامات ، وهذه المسألة تتطلب يقظة وبصيرة الجميع.



واعتبر وزير الإمن خلال زيارته إلى محافظة كرمانشاه أن تحويل التهديدات إلى فرص هو أحد العوامل للحد من الأضرار ، لا سيما الأضرار الاجتماعية ، وقال ان تحمل المسؤولية وخلق المسؤولية من العوامل الفعالة في زرع الأمل في المجتمع وأساس الأمن المستدام في البلاد ".



كما اعتبر وزير الإمن محافظة كرمانشاه بانها الخط الأمامي لحماية كيان الثورة الإسلامية وقال: ان هذه المحافظة لعبت مصيريا في مختلف الحوادث مثل المؤامرات الانفصالية وحرب الثماني سنوات والدفاع عن المراقد المقدسة لأهل آلبيت ، والدليل على ذلك ما قدمته من شهداء اعزاء .



وقيّم وجود حدود مشتركة مع العراق بأنه فرصة عظيمة للتنمية والازدهار الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المحافظة ، وأضاف: لقد لعب سكان الحدود دائمًا دورًا فعالاً في استقرار أمن المنطقة دفاعًا عن وحدة أراضي البلاد الى جانب الأنشطة الاقتصادية.