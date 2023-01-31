كاتب واعلامي سعودي يتساءل: كم ثمن تغريدة تنتقد ما يحدث في جبل احد؟

وقال الحامدي في تغريدته: كم ثمن التغريدة؟



جماعة بن سلمان يسألونني عن ثمن التغريدة... من منكم يقدّر بشكل صحيح ثمن تغريدة تستنكر بناء مركز طبي في جبل أحد وإقامة مشروع (هوى) لتركي آل الشيخ في المدينة المنورة؟



وفي تغريدة اخرى قال الحامدي إن جبل أحد له مكانة خاصة في الذاكرة الإسلامية، وطالب السلطات السعودية بنقل مكان المركز الطبي الذي تريد بناءه فوقه إلى مكان آخر. كما طالب بردع هيئة الترفيه عن القيام بأي نشاط يخالف المكانة الروحية للمدينة المنورة.



يذكر ان السلطات السعودية تعتقل اي شخص ينتقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي اجراءات لي العهد محمد بن سلمات وسلطاته وتحاكمه دون ان يحصل على حقوقه القانونية.