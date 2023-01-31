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الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 ساعة 07:40

الأمم المتحدة تعلق على الهجوم الفاشل على مجمع للصناعات الدفاعية في أصفهان

الأمم المتحدة تعلق على الهجوم الفاشل على مجمع للصناعات الدفاعية في أصفهان
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين يوم الاثنين بالتوقيت المحلي: "نتابع بقلق التطورات في جمهورية إيران الإسلامية يوم الجمعة ، بما في ذلك الهجوم على مجمع عسكري في أصفهان".

واضاف: نريد الحفاظ على السلام في خضم التوترات الإقليمية ونطلب من جميع الأطراف التحلي بأقصى درجات ضبط النفس واحترام السيادة الوطنية وسلامة أراضي الدول والامتناع عن الإجراءات المشددة.

واعلنت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية مساء السبت عن تعرّض احد مجمعات الصناعات الدفاعية التابعة للوزارة في اصفهان، لهجوم فاشل بحوامات (رباعية صغيرة) مسيرة اصيب احداها من قبل الدفاع الجوي للمجمع فيما انفجرت الاثنتان الآخريان بعد وقوعهما في فخاخ دفاعية.

وفي أعقاب الانفجار الذي وقع في إحد مجمعات الصناعات الدفاعية في أصفهان، قالت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الايرانية في بيان اصدرته بهذا الصدد: هذا الهجوم الفاشل وقع مساء يوم السبت نحو الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي (نحو 20:00 بتوقيت غرينتش) حيث تم بنجاح في ضوء التمهيدات والتدابير الدفاعية، احباط هذا الهجوم الذي شن بحوامات مسيرة.

واضاف البيان: ان هذا الهجوم الفاشل لم يسفر عن وقوع ضحايا ولحقت اضرار طفيفة بسقف المصنع والتي بفضل الله لم تتسبب في إحداث خلل في معدات ومهمات المجمع.
مصدر : وكالات
رقم : 1038735
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