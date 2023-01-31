‘‘حماس‘‘ تعلق على زيارة بلينكن لكيان الاحتلال ‘‘الإسرائيلي‘‘

وأكد القانوع، على ،"أن هذه الزيارة تمثل غطاء لحكومته فاشية متطرفة لتمرير سياستها الإجرامية وعدوانها بحق شعبنا ومقدساتنا وأسرانا".



وحذّر القانوع من استمرار تصعيد حكومة المستوطنين لعدوانها على أرضنا وشعبنا ومقدساتنا وتداعيات ذلك على المنطقة.



وكانت هيئة البث الإسرائيلي مكان كشفت في وقت سابق، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.



وبحسب مكان، اجتمع بلينكن في القدس مساء يوم أمس مع نتنياهو، مؤكدة أن الحديث تناول التحضير لزيارة نتنياهو لواشنطن قريبا، إضافة إلى الملفين الفلسطيني والايراني وسبل توسيع رقعة اتفاقيات ابراهيم.