الجيش الإيراني يقدم الإغاثة للمناطق المتضررة بالزلزال

وأشار العميد حيدري إلى وقوع زلزال بقوة 5.9 درجة في مدينة خوي والاستعداد الكامل لوحدات مواجهة الكوارث الطبيعية في هذا المقر : "أعلنت وحدات مقر قيادة منطقة شمال غرب ايران استعدادها بنسبة 100٪ لتقديم الاغاثة وقامت بإرسال معدات الإسعافات الأولية ومستلزمات الإسكان إلى المناطق المتضررة بالزلزال لتقديم الإغاثة للمناطق المنكوبة بكل قوتها.



ولفت إلى تشكيل مقر الإمام الحجة بن الحسن (عجل الله تعالى فرجه) للإغاثة والإنقاذ لمساعدة المتضررين ، وقال: إن أنشطة هذا المقر تشمل الإيواء المؤقت للناس ، وتوفير الطعام الساخن ومياه الشرب ، واعداد الخبز ، وإزالة الأنقاض ، و بناء مستشفى ميداني والحمد لله انهم يساعدون بكل قوتهم.



وقال العميد أمير حيدري: فرق الإغاثة في وحدة 433 لمجموعة المهندسين القتاليين بالجيش تحركت في الدقائق الأولى (من وقوع الزلزال) لتحميل ونقل مواد الإغاثة من طائرات جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مطار أرومية وإرسالها إلى المناطق المتضررة بالزلزال على الرغم من البرد القارس وتساقط الثلوج في تلك المناطق .



وأضاف: فور وقوع الزلزال في مدينة خوي ، تم وضع مستشفيات الإمام علي (ع) في تبريز ومستشفى 523 في منطقة أرومية في حالة تأهب قصوى ، وحتى الآن يتم ارسال طواقم إغاثية وعلاجية مكونة من متخصصين وفرق إنقاذ فضلا عن إرسال المستشفيات وغرف العمليات المتنقلة إلى المناطق المتضررة من الزلزال.



وأوضح قائد القوة البرية للجيش الايراني بأن قواته ستبقى حتى اللحظة الاخيرة الى جانب المتضررين من الزلزال مؤكدا، نحن مستعدون للإسراع بمساعدة الاهالي المتضررين بكل قوتنا بحسب احتياجات وطلبات مسؤولي مقر الأزمات بالمحافظة .