ايران تطالب بمساءلة استراليا حول استمرار موت اللاجئين بالسجون

وكتب كنعاني في تغريدة له على تويتر: ان الموت المستمر للاجئين والسكان الاصليين في السجون الاسترالية يمكن ان يكون مجرد قمة لجبل جليد انتهاك حقوق الانسان هناك ، فهل يبادر المجتمع الدولي الى مساءلة كانبيرا؟ انها المعايير المزدوجة!.



وكان كنعاني قد رد ايضا قبل فترة وجيزة على الحظر الاسترالي ضد ايران قائلا: ان الخطوة الاسترالية تأتي في وقت تتنتهك الحكومة الاسترالية منذ سنوات طويلة وبشكل منظم الحقوق الاساسية للسكان الاصليين الاستراليين والسجناء وطالبي اللجوء كما انها تؤوي العناصر الارهابية والانفصالية المناوئة لايران.