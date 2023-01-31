وزير الخارجية الايراني يغادر طهران متوجها الى موريتانيا

اسلام تايمز (ايران) - غادر وزير الخارجية حسين امير عبد اللهيان طهران ،اليوم الثلاثاء، متوجها الى العاصمة الموريتانية نواكشوط لعقد اجتماعات ثنائية مع المسؤولين في هذا البلد.