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الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 ساعة 12:06
وزير الخارجية الايراني يغادر طهران متوجها الى موريتانيا
ويرافق وزير الخارجية في هذه الزيارة وفد سياسي رفيع المستوى.
وسيلتقي وزير الخارجية خلال هذه الزيارة مع المسؤولين الموريتانيين بمن فيهم رئيس الجمهورية ووزير الخارجية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1038788
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