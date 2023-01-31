الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 ساعة 12:11

رئيسي: الثورة الإسلامية الإيرانية بقيت اليوم صامدة رغم مؤامرات العدو

رئيسي: الثورة الإسلامية الإيرانية بقيت اليوم صامدة رغم مؤامرات العدو
وزار رئيس الجمهورية واعضاء حكومته اليوم الثلاثاء، المرقد الطاهر للامام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية والشهداء على أعتاب الذكرى الـ44 لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران.

وقال رئيسي بهذه المناسبة إن الثورة الإسلامية الإيرانية بعد 44 عاما من انتصارها بقيادة الإمام الخميني (رضوان الله عليه) بقيت اليوم خالدة رغم كل فتن ومؤامرات العدو و تتجلی بالعالم أکثر فأکثر، الأمر الذي يستحق النظر فيه.

وأضاف أن هذا الخلود یعود إلی إخلاص وصدق الإمام الخمیني وحقانية رسالته ودعوته وولاء الشعب ومحبتهم لهذه الثورة.

وتابع قائلا على الجيل الجديد أن يطلع على قيم الامام الخميني ويطبقها في حياته.

واشار الى اثارة فتن كثيرة للقضاء علی الثورة الإسلامية في العقود الأربعة الماضية وقال الإمام الراحل کان يؤمن بالشعب ويجب ان نتمسك بإرادة الشعب ومطالبه ورغباته.

وتاكيدا على ولاء الشعب وتمسكه بالثورة الاسلامية قال رئيس الجمهورية ان "الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم حفاظا على الثورة الاسلامية ودعما لها جسدوا تمسك الشعب بالثورة".
وأضاف أن تعريف الشباب بشخصية الإمام وأبعاد الثورة الإسلامية هو السبيل للحفاظ على الثورة الاسلامية.

وتابع رئيس الجمهورية بالقول:أن استراتيجية نظام الجمهورية الإسلامية الإیرانیة هي خلق الأمل واستراتيجية العدو تتمثل في زرع اليأس داعیا المثقفين والكتاب والمسؤولين إلى بث الأمل بين ابناء الشعب الايراني.

وقال: يجب تحقيق بقيم الإمام الخميني القائمة على اساس الأخلاق والعدالة والعقلانية والمعنویة.
مصدر : وكالات
رقم : 1038789
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء
من هجوم الدرون في أصفهان إلى التصريحات الأوكرانية
من هجوم الدرون في أصفهان إلى التصريحات الأوكرانية
31 كانون الثاني 2023
وزير الامن يحذر الصهاينة ويوكد ان المزيد من الخطوات الظافرة في الطريق
وزير الامن يحذر الصهاينة ويوكد ان المزيد من الخطوات الظافرة في الطريق
31 كانون الثاني 2023
تصريحات جوفاء..هل يدرك الكيان الصهيوني العواقب؟
تصريحات جوفاء..هل يدرك الكيان الصهيوني العواقب؟
31 كانون الثاني 2023
الخزانة الأمريكية تتوعد تركيا و الإمارات من عواقب التعامل مع روسيا
الخزانة الأمريكية تتوعد تركيا و الإمارات من عواقب التعامل مع روسيا
31 كانون الثاني 2023
رئيسي يؤكد على تسريع إغاثة المنكوبين بالزلزال في أذربيجان الغربية
رئيسي يؤكد على تسريع إغاثة المنكوبين بالزلزال في أذربيجان الغربية
31 كانون الثاني 2023
ما حقيقة الهجوم الإسرائيلي على منشأة عسكرية في إصفهان؟
ما حقيقة الهجوم الإسرائيلي على منشأة عسكرية في إصفهان؟
30 كانون الثاني 2023
قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد
قائد الثورة: علينا زيادة النمو الاقتصادي لحل مشاكل البلاد
30 كانون الثاني 2023
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟
30 كانون الثاني 2023
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
إثر الهجوم الصهيوني على مخيم جنين.. هل هناك حرب قادمة على غزة؟
30 كانون الثاني 2023
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته
قمع آل خليفة يصل ذروته..سلب الشعب البحريني حقه في الدفاع عن مقدساته
30 كانون الثاني 2023
عام 2023 وثالوث الخطر على ‘‘إسرائيل‘‘
عام 2023 وثالوث الخطر على ‘‘إسرائيل‘‘
30 كانون الثاني 2023
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
قاليباف: الفلسطينيون لقنوا الصهاينة درسا كبيرا هذه الأيام
29 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
من هجوم الدرون في أصفهان إلى التصريحات الأوكرانية
الخزانة الأمريكية تتوعد تركيا و الإمارات من عواقب التعامل مع روسيا
ما حقيقة الهجوم الإسرائيلي على منشأة عسكرية في إصفهان؟
الاقتصاد الأوروبي يصارع في عام 2023 ..هل ينجو من الأزمات ؟