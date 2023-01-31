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الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 ساعة 15:45

روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا

روسيا تؤكد استعدادها للمساعدة في تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا
وأكد لافروف، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الثلاثاء،مع نظيره المصري في العاصمة موسكو،قائلا: تم الآن الاتفاق مبدئيا للانضمام إلى العمل باتجاه التسوية في سوريا، روسيا وتركيا وإيران هم أطراف ترويكا صيغة أستانا، ومن المنطقي أن الاتصالات القادمة حول تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا بمشاركة إيران.

واضاف لافروف: "نحن ندعم اهتمام أردوغان حول تطبيع العلاقات مع الرئيس السوري وسوريا عموما".

في السياق نفسه، وفي وت سابق من يوم أمس، أشار نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، في لقاء مع نائب وزير الخارجية السوري أيمن سوزان، الى استعداد موسكو للمساعدة في تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة على أساس مبادئ احترام السيادة السورية.

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "أثناء النظر في مهام التطوير التدريجي لحوار دمشق مع البيئة الإقليمية كعنصر مهم في تسوية شاملة طويلة الأجل في سوريا ، أكد الجانب الروسي من جديد استعداده لمواصلة تقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك لصالح تطبيع العلاقات السورية التركية، على مبادئ الاحترام غير المشروط لوحدة وسلامة أراضي وسيادة المنطقة الإدارية الخاصة".

وأشارت الخارجية الروسية على أنه "خلال الاجتماع تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوريا وما حولها مع التأكيد على مهام تعزيز التسوية الشاملة في سوريا والتأكيد على الدور الريادي لصيغة أستانا وأهميتها، تم التأكيد على تكثيف العمل البناء للجنة الدستورية السورية".

وشددت الخارجية الروسية أيضا على "القضايا الموضوعية لزيادة تعزيز العلاقات الودية التقليدية الروسية السورية، بما في ذلك جدول الاتصالات الثنائية على مختلف المستويات".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد صرح في الشهر الماضي ، أنه عرض على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد اجتماع بين قادة تركيا وروسيا وسوريا، يسبقه اجتماع لرؤساء أجهزة المخابرات والدفاع والخارجية.

وأجرى وزراء دفاع روسيا وسوريا وتركيا محادثات ثلاثية في موسكو أواخر العام الماضي لبحث سبل حل الأزمة السورية، بحسب وزارة الدفاع الروسية، حيث تعد تلك المحادثات أول اجتماع رسمي بين أنقرة ودمشق منذ 11عامًا.

وعقب المحادثات، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن أنقرة اقترحت عقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وسوريا في النصف الثاني من يناير الجاري، ربما يكون في دولة ثالثة.

 
مصدر : وكالات
رقم : 1038827
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