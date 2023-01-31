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الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 ساعة 15:51

الاحتلال يعتدي على أسيرات بالدامون..وحماس تدين السلوك الهمجي الصهيوني

الاحتلال يعتدي على أسيرات بالدامون..وحماس تدين السلوك الهمجي الصهيوني
وقالت هيئة الأسرى في بيان : "إن قوات الاحتلال قامت برش غاز الفلفل والغاز المسيل للدموع على الأسيرات في سجن الدامون، إضافة للاعتداء على عدد منهن بالضرب".

وأشارت إلى أن إدارة سجن الدامون عزلت ممثلة الأسيرات ياسمين شعبان بعد الاعتداء عليها، وحولت غرف الأسيرات لزنازين بعد سحب الأدوات الكهربائية وكل المقتنيات وفرضت عقوبات قاسية عليهن.

وأكدت الهيئة أن حالة غضب عارمة تسود الأسيرات في الدامون ما دفعهن لحرق الغرف.

كما أفادت بأن السجون تشهد حالة توتر كبيرة احتجاجًا على الاعتداء ضد الأسيرات.

وأضافت هيئة شؤون الأسرى أن إدارة سجن عوفر أغلقت كافة أقسام عوفر، فيما أرجع الأسرى وجبة الإفطار، وطالبوا بإجراء اتصال هاتفي مع الأسيرات للوقوف على تفاصيل الأوضاع عندهن.

ولفتت إلى أن الأسرى أبلغوا إدارة سجن عوفر بأن الأسيرات خط أحمر ولن نسمح بالمساس بهن.

ولفتت الهيئة إلى أن خطوات تصعيدية ستتخذ اليوم في كل السجون للرد على ما يحدث بحق الأسيرات.

من جانبها، قالت وزارة الأسرى والمحررين بغزة إن الأسيرات تعرضن لاعتداء وحشي وحالة قمع غير مسبوقة، بالغاز المسيل للدموع والكلاب البوليسية.

وأضافت الوزارة في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا" أن "الاعتداء على الأسيرات له تداعيات خطيرة جدا، والحركة الأسيرة في كافة السجون تستعد للرد على هذا السلوك الهمجي".

بدوره،قال الناطق باسم حركة حماس عبد اللطيف القانوع إن تصاعد وتيرة القمع والاعتداءات بحق الأسرى وآخرها السلوك الوحشي بحق أسيرات سجن "الدامون" هو اعتداء على الشعب الفلسطيني واستفزازًا للمقاومة التي تلتحم مع الأسرى.

وأكد في تصريح أن المقاومة لن تترك الأسرى وحدهم أمام حكومة الاحتلال المتطرفة.

وذكر القانوع أن سلوك الاحتلال الوحشي بحق الأسرى والأسيرات لن يضعف عزيمتهم في مواجهة السجان الإسرائيلي وحكومة المستوطنين الفاشية، بل سيزيدهم إصرارًا على انتزاع حقوقهم وتحقيق مطالبهم وانتصارهم.

وشدد على أن حالة التوتر والغليان التي تمر بها السجون والاعتداء على الأسيرات يتطلب الالتحام مع الأسرى في معركتهم وتوسيع مساحة الاسناد والدعم شعبياً ورسمياً وحقوقياً، لافتًا إلى أن قضية الأسرى ستبقى أولوية مهمة من ثوابت الشعب الفلسطيني.
مصدر : وكالات
رقم : 1038828
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