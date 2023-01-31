إزاحة الستار عن الموسوعة الإلكترونية للإمام الخميني (ره)

وازیح الستار عن الموسوعة الإلكترونية "ويكي الإمام الخميني (ره)" في ضريح الإمام الراحل علی هامش الاحتفال الرسمي بتجديد عهد رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة مع الامام الراحل.



وتحتوي هذه الموسوعة الإلكترونية، التي تم إعدادها بجهود معهد تحرير ونشر مؤلفات الإمام الخميني (ره)، على 863 مدخلاً و 10 مجلدات في 11 الف و 267 صفحة تشمل مؤلفات، أقوال، وشخصية ومبادئ الإمام الخميني (ره) بهدف نشر وتعزيز أفكار الإمام الراحل(ره).



وفي كلمة قصيرة في هذا الحفل أشاد رئيس الجمهوریة على مبدعي هذه المجموعة وقال: يجب اليوم، أكثر من أي وقت مضى أن تكون أبعاد الشخصية والأفكار المستنيرة للإمام الخميني (ره) معروفة للأجيال وهذه المجموعة القيمة هي خطوة مهمة في اتجاه تقديم شخصية و مبادئ الإمام الخميني إلى المجتمع الإسلامي وكذلك الباحثين و المفكرين في جميع أنحاء العالم.