'قسد' تواصل خطف الشبان في الرقة وريفها لزجهم قسرا في صفوفها

وذكرت مصادر محلية أن ميليشيا “قسد” داهمت عدداً من المنازل في حي رميلة شرق مدينة الرقة بحثاً عن الشباب، وأقدمت على اختطاف عدد منهم، فيما قامت مجموعات مسلحة أخرى للميليشيا أيضاً بالتجوال في أحياء مدينة الطبقة وبلدة المحمودلي والقرى المحيطة بها غرب المدينة بحثاً عن شباب واختطفت عدداً منهم.



وأشارت المصادر إلى أن الميليشيا فرضت حظراً كلياً للتجوال في مدينة الرقة، وأقدمت على اقتياد الشبان المختطفين إلى معسكراتها لتجنيدهم وزجهم في صفوفها وسط حالة من الغضب والرفض سائدة بين الأهالي الذين حاولوا التواصل مع أبنائهم دون جدوى، مطالبين بوقف إمعان الميليشيا في انتهاكاتها بحقهم.



وكثفت ميليشيا “قسد” أمس حملات المداهمة وممارسات القمع بحق السوريين في مناطق عدة بريف الحسكة الجنوبي ومدينة الرقة، واختطفت على إثرها العشرات واقتادتهم إلى جهة مجهولة.