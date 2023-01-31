واشنطن تتخذ من الكهرباء ورقة ضغط سياسية ضد العراق

وقال عضو الائتلاف إبراهيم السكيني إن "هنالك قرارا من جميع الكتل السياسية بعدم تقبل التدخلات الامريكية التي حصلت في الفترة السابقة"، مشيرا الى ان "واشنطن استشعرت جدية وخطر حكومة محمد شياع السوداني في الانفتاح على الدول التي أبدت استعدادها في دعم قطاع الطاقة والكهرباء في العراق" بحسب "المعلومة".



وتابع، ان " أمريكا تتعامل مع قضية الكهرباء على انها ورقة سياسية تضغط بها على العراق متى ما شاءت"، لافتا الى انه "لا نعلم اين كانت أمريكا طيلة الفترة الماضية دون التحرك في تطوير قطاع الكهرباء في الوقت الحالي بالذات".



وبشأن عقد الاتفاقيات الدولية وعدم الرضوخ للضغوط الامريكية، استطرد السكيني: أن "الحكومة ماضية في جميع الاتفاقيات التي ابرمت مع الدول التي زارها السوداني في الفترة الماضية وسيتم تفعيلها في بعد تهيئتها الأجواء لها"