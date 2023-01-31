سوريا تدين بشدة التفجير الإرهابي الذي وقع أمس في باكستان

وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان اليوم: تدين حكومة الجمهورية العربية السورية وبشدة التفجير الإرهابي الجبان والمروع الذي وقع أمس في مسجد بمدينة بيشاور الباكستانية، وحصد أرواح أكثر من 80 شخصاً، وعشرات الجرحى من المصلين.



وأضافت الوزارة: تعرب سورية عن دعمها لجهود جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة في مكافحة الإرهاب الذي عانت منه أيضا الجمهورية العربية السورية خلال السنوات الماضية.



وتابعت الوزارة: تؤكد سورية ضرورة تضافر الجهود الدولية لاجتثاث الإرهاب بكل أشكاله، ومساءلة الجهات والدول التي تدعمه بالسلاح والمال.



وختمت الوزارة بيانها بالقول: تتقدم سورية بأحر التعازي للحكومة الباكستانية، وللشعب الباكستاني، ولعائلات الضحايا، وتتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.