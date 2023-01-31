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الثلاثاء 31 كانون الثاني 2023 ساعة 19:06
تجمع علماء جبل عامل يدين تفجير مسجد في بيشاور الباكستانية
ورأى التجمع أن "إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة، وضرب الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين، يستدعي تعاونًا وثيقًا بين حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة".
مصدر :
وكالات
رقم :
1038854
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