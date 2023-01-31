تجمع علماء جبل عامل يدين تفجير مسجد في بيشاور الباكستانية

ورأى التجمع أن "إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة، وضرب ‏الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين، يستدعي تعاونًا وثيقًا بين ‏حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة".