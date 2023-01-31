موقف لبنان من تفجير بيشاور الارهابي

في تفجير انتحاري هز مسجد 'خيبر بختونخوا'في مدينة بيشاور شمال غربي باكستان، سقط فيه العشرات بين قتيل وجريح اغلبهم من رجال الشرطة الذين يترددون على المسجد اثنين منهم ضباط حسب مصادر الشرطة الباكستانية.



وقالت مصادر ان جماعة طالبان باكستان تبنت الانفجار، وكانت حركة طالبان باكستان قد اعلنت انسحابها من هدنة مع سلطات اسلام اباد.



رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان أدان الانفجار في المسجد في ببيشاور ووصفه بالارهابي، وعقب الانفجار رفعت الشرطة الباكستانية رفعت مستوى التأهب الأمني في العاصمة إسلام أباد.



وهرعت سيارات الاسعاف الى المكان لنقل الضحايا الى المستشفيات فيما قال مصدر طبي في مستشفى'ليدي ريدينغ' المستشفى الرئيسي في بيشاور أن المستشفى استقبل عددا من جثث الضحايا و ما يقارب تسعين مصابا اغلبهم في حالة سيئة.



وكان انفجار مماثل حدث في منطقة كوتشا ريسالدار في بيشاورقبل اشهر، قام به انتحاري من داعش بعد اطلاق النار على افراد الشرطة ثم اقتحم مسجد وفجّر حزاما ناسفا في داخله أدى الى مقتل العشرات من المصلين.



وفي هذا الصدد أدانت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية "التفجير الإرهابي الذي وقع في مسجد في مدينة ‎بيشاور في باكستان، وأدى لسقوط عشرات الشهداء الأبرياء وإصابة العديد من الجرحى بحسب المعلومات الأولية".



وحسب مصادر رسمية تقدمت الوزارة في بيان لها بـ"أحر التعازي من حكومة باكستان الصديقة وأهالي الضحايا وتأمل الشفاء العاجل للجرحى والمصابين"، مؤكدًة "تضامنها الكامل مع ‎باكستان في هذه الظروف الأليمة".



وفي السياق أصدر حزب الله بياناً ادان فيه بشدّة الجريمة المروعة التي ارتكبتها الجماعات التكفيرية الإرهابية في مسجد يمتلئ بالمصلين في مدينة بيشاور الباكستانية وراح ضحيّتها عشرات الشهداء وعدد كبير من الجرحى.



وقال حزب الله انّ إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة وضرب الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين يستدعي تعاونًا وثيقًا بين حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة الذين يتلطّون زورًا خلف الدين، وتبيين فكرهم الضّال والمنحرف ومحاصرته والقضاء عليه.



ودعا حزب الله السلطات الباكستانية إلى تكثيف إجراءاتها الأمنية وملاحقة هؤلاء المجرمين ووضع حدّ لإرهابهم، كما تقدّم من عوائل الشهداء بأحرّ التعازي سائلاً الله تعالى لهم الرحمة وللجرحى الشفاء العاجل.



وبدوره أدان المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان، بشدة التفجير الإرهابي في مسجد بيشاور في باكستان، وأسفر عن مجزرة وحشية بحق المصلين.



ولفت نائب رئيس المجلس العلامة الشيخ علي الخطيب في بيان السوم الثلاثاء، إلى أن جريمة التفجير الانتحاري أزهقت حياة مؤمنين أبرياء في بيت من بيوت الله انتهكت حرمته عصابة إرهابية تكفيرية اعتادت سفك الدماء ولم توفر حتى المصلين من إجرامها.



ودعا الشيخ الخطيب في بيانه الحكومة الباكستانية إلى اجتثاث الإرهاب التكفيري من الجذور واتخاذ الاجراءات اللازمة لمنع تكرار الأعمال الإرهابية، مناشدًا الشعب الباكستاني الحفاظ على وحدته الوطنية والإسلامية وعدم الانجرار إلى الفتنة التي تسعى إليها العصابات التكفيرية.



وطالب علماء المسلمين وقادة الرأي والفكر بـ" كشف مخاطر الفكر التكفيري وعدم السماح بنشوء بيئة حاضنة له، وبذل الجهود لتوحيد الصف الإسلامي في مواجهة هذا الفكر المتطرف.



وتوجه الشيخ الخطيب بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء وللشعب الباكستاني العزيز، سائلًا الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى وأن يدفع شر الإرهاب عن باكستان وشعبها.



وأدان "تجمع علماء جبل عامل" في بيان، "تفجير أحد مساجد مدينة بيشاور الباكستانية، والذي ذهب ضحيته 59 شهيدا على الأقل، في جريمة مروعة ارتكبتها الجماعات ‏التكفيرية الإرهابية".



ورأى التجمع أن "إصرار هذه العصابات على ارتكاب المجازر المهولة، وضرب ‏الأمن والاستقرار في بلاد المسلمين، يستدعي تعاونًا وثيقًا بين ‏حكومات هذه الدول لملاحقة هؤلاء القتلة".