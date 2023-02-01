مجلس النواب في صنعاء يدين الهجمات الارهابية في باكستان وايران

وأكد المجلس أن القضاء على الإرهاب، الذي يفتك بالأبرياء، بما في ذلك استهداف المساجد، يتطلب تعاوناً إقليمياً ودولياً لملاحقة مرتكبي ومنفذي تلك الجرائم الشنعاء والتصدي للأفكار الضّالة والمنحرفة.



وأوضح المجلس أن هذه الجريمة الوحشية تعبر عن مدى الحقد الدفين للتكفيريين الذين ينفذون المخططات الصهيونية بهدف تشويه صورة الإسلام.



وتوجه مجلس النواب بأحر التعازي والمواساة للبرلمان والشعب الباكستاني الشقيق وأسر الضحايا، سائلاً الله تعالى الرحمة لهم والشفاء العاجل للجرحى.



واعتبر المجلس التفجيرات الانتحارية التي تتزامن مع استهداف طائرات مسيرة للأراضي الإيرانية خير شاهد على التقاء أفكار التكفيريين واللوبي الصهيوني في اختيار التوقيت لتنفيذ مثل هذه الجرائم .. مبيناً أن الحادث الاستفزازي بطائرات مسيرة على منشأة في أصفهان وسط إيران، يدل على أن اللوبي الصهيوني يقف وراء نشر الخراب والدمار وزعزعة الأمن والاستقرار في العالم الحر. وعبر مجلس النواب في الجمهورية اليمنية عن إدانته واستنكاره للعمليات الاستفزازية والتصعيدية التي تشهدها الدول العربية والاسلامية لما لهذه الأعمال المدمرة من عواقب لا يمكن التنبؤ بها بالنسبة للسلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.



واستهجن المجلس إدانات دول أنظمة العمالة والتطبيع لعملية القدس الفدائية، وذلك بهدف النيل من حق الشعب الفلسطيني ومقاومته في التصدي لقوات الاحتلال الصهيوني والتبرير لما يرتكبه من جرائم وانتهاكات بحق أبناء الشعب الفلسطيني.



واعتبر مجلس النواب تلك الإدانات والتصريحات الصادرة عن أنظمة التطبيع، عاراً في جبين تلك الأنظمة وخذلاناً لآمال وتطلعات أبناء الأمة العربية والاسلامية وتفريطاً بالقضية العربية الفلسطينية والأقصى الشريف.