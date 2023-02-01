الرئيس الايراني: ما يتسبب بمعاناة المواطنين يؤذينا أيضا

وأضاف رئيس الجمهورية ان خطاب الإمام الراحل وقائد الثورة الاسلامية هو السعي للعدالة والاستقلال والحرية ومحاربة الفساد ، وما لدينا من شخصية الإمام وحياته أنه كان يفكر في تقدم البلاد في ضوء العدالة الاجتماعية ، وهذا الخطاب هو ما تتبعه حكومتنا.



وشدد رئيس الجمهورية على أن مساعي الحكومة تنصب على دعم مائدة الشعب وقال: إن أسعار السلع التي تزداد تؤلمنا قبل اي احد لذلك ، نحن لسنا غافلين عن ذلك ، وما يتسبب بمعاناة المواطنين يؤلمنا أيضًا.



وحول اليات الحلول المقترحة للاستقرار الاقتصادي قال رئيسي ان ما تتابعه الحكومة وأنا يوميًا هو دعم مائدة الشعب ، ونعتقد أن هذه التقلبات ليست في مصلحة أحد وهذه هي ارادة الشعب.



وتابع ان سعر السلع التي ترتفع يؤلمنا أولاً". لذلك ، نحن لسنا غافلين عن ذلك ، وما يسبب معاناة الناس يؤلمنا أيضًا.



تحاول الحكومة التأكد من أن مائدة المواطنين لا تتأثر بتقلبات الدولار



وتابع الرئيس الايراني: في مجال السيطرة على التضخم ، واجهنا مشاكل عالمية وإقليمية ، ونظرا الى الشرط القانوني لتبرير الدعم وإلغاء العملة بسعر الصرف 4200 تومان ، خلق الوضع التضخمي الناجم عن الإصلاح الاقتصادي لنا مشاكل ، ما دفع الحكومة الى بذل المساعي لدفع الإعانات الحكومية لمعالجة الاوضاع إلى حد ما وخلق الاستقرار الاقتصادي.



وفي إشارة إلى الأسباب المختلفة لارتفاع سعر الدولار ، قال رئيسي: بما أن الاضطرابات تسببت في مشاكل لأعمال المواطنين وأعطت إشارة سيئة وغير مؤكدة للسوق ، فلا بد أنها أثرت على سعر الدولار ، وهذا من العوامل المؤثرة في زيادة سعر الدولار. لا شك أن التوقعات التضخمية لها تأثير على سعر الدولار. لدينا احتياطيات جيدة وموثوقة من العملات الأجنبية ولدينا مبيعات من النفط ولا داعي للقلق.



وقال آية الله رئيسي: في بعض الأحيان ، تلقي نسبة قليلة من العملة المتداولة في السوق المفتوحة بظلالها على أكثر من 90 في المائة التي يتم تداولها في سوق نيما. نريد إدارة سعر السوق الحر بحيث يكون قريبا من سعر سوق نيما. لكن جميع المنتجين مطالبون بتأمين مواردهم من النقد الأجنبي من البنك المركزي ، ومع ادارة ذلك ، يسود سعر عملة البنك المركزي وتختفي أسعار السوق الحرة.



وحدد سعر 28 ألف 500 تومان كمعيار لعملة سوق نيما وقال: لقد قمنا بزيادة الواردات بنسبة 64٪ بهذه العملة وأكثر من 90٪ من أعمال التصدير والاستيراد تتم بعملة سوق نيما وإذا تم إجراء جميع الصفقات على هذا السعر ، فسيتم تحقيق الاستقرار في الأسعار.



غياب العجز في الميزانية من الإجراءات الكبيرة للحكومة



وقال رئيس الجمهورية : في العام الماضي تم الإعلان عن عجز في الموازنة بلغ 480 ألف مليار تومان ، وهذا العام لم يكن هناك تضارب بين النفقات والموارد ، وحتى الآن تمت إدارته بطريقة لا نواجه عجزًا في الميزانية. بالطبع ، الميزانية بها عيوب يجب تغييرها. خلال هذه الفترة حاولت الحكومة معالجة عجز الموازنة ، ونظرا الى زيادة النفقات تعد هذه الخطوة خطوة كبيرة للحكومة الحالية .



وأضاف آية الله رئيسي: بلغ النمو الاقتصادي اليوم أكثر من 3٪ ، ونمو رأس المال الثابت حوالي 4٪ ، ونمو الإنتاج أكثر من 6٪ ، ونمو وسائل الإنتاج أكثر من 5٪. اليوم ، وفي الحكومة الحالية ، انخفض معدل البطالة بنسبة 0.7 في المائة ، وهي علامة جيدة.



وأشار: النقطة المهمة أنه تماشيا مع سياسة الحكومة في القضاء على الفقر المدقع وتقليص الفجوة الطبقية بين الناس والمجتمع ، فإن شروط السلع التي ذكرتها وبعض السلع الأخرى التي نراها متقلبة مقبولة لدى الناس والحكومة.



وتابع رئيس الجمهورية: هناك أسباب لهذه التقلبات تم تحديدها من قبل لجنة تنظيم السوق والإدارات المختلفة ويتم متابعتها. وبالنسبة الى سلع اخرى ، تسعى الحكومة للوصول إلى الاستقرار ودعم مائدة الشعب التي تاثرت بتقلبات سعر الدولار .



وحول التخلص من التبعية للدولار قال رئيسي: سياسة الحكومة هي ضمان استقرار ما هو مطروح على مائدة الشعب حتى لا يتقلب مع تغير سعر الدولار.



وحول ارتفاع سعر الدولار على الرغم من نجاح الحكومة في بيع النفط ، أوضح آية الله رئيسي: هناك أسباب مختلفة لارتفاع سعر العملة ، ولكن من الأمور التي يجب ذكرها التوقعات التضخمية . حيث عرقلت قضية أعمال الشغب أعمال الناس ومدارسهم وأعطت إشارات غير سارة وعدم يقين للسوق ، مما أثر بالتأكيد على سعر الدولار وأحدث حالة من عدم الاستقرار في السوق ولدى الشعب .



وتابع: أؤكد للناس الأعزاء والنشطاء الاقتصاديين أن لدينا احتياطيات جيدة وموثوقة من العملات الأجنبية وأن احتياطياتنا من العملات الأجنبية لا تشكل مصدر قلق بالنظر إلى البيع المناسب للنفط.



وقال الرئيس الايراني: ان النقطة الثانية هي أن المبادلات والتجارة بالبلاد تجري عبر سوق نيما بالسعر المعلن 28،500 تومان. وان العائدات الناجمة عن الصادرات تدخل البلاد عبر هذه القناة ومن يعتزم استخدامها يستخدم هذا النظام.