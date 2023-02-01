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الأربعاء 1 شباط 2023 ساعة 08:02

إسلامي: مليون مريض يستخدمون الأدوية الإشعاعية المنتجة محليا كل عام

إسلامي: مليون مريض يستخدمون الأدوية الإشعاعية المنتجة محليا كل عام
جاء ذلك في كلمة القاها اسلامي يوم الثلاثاء في المؤتمر الوطني الأول "التنمية الاقتصادية المستدامة على أساس التطور التكنولوجي والابتكار" الذي نظمته منظمة البحث العلمي والصناعي الإيرانية.

واشار الى انه حتى الآن قامت منظمة البحث العلمي والصناعي بالكثير من الأبحاث والأعمال والإنجازات في مجال العلوم والتكنولوجيا ، وقال: إن أهم مظاهر وعلامات العلوم القائمة على المعرفة هي خلق القدرة على ابتكار التكنولوجيا والمنتجات.

وأضاف: إن القدرة الإنتاجية والصناعية والخدمية في إيران ، بكل أبعادها ، تتطلب أسواقًا أوسع في العالم ، ولتحقيق هذا الهدف ، من الضروري أن يتمكن الجميع من تكييف ظروفهم مع المعايير التنافسية في الأسواق العالمية وان يخلقوا المقبولية للمنتجات الإيرانية.

وقال إسلامي: في طريق تطوير التكنولوجيا في البلاد وفي منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ، بمساعدة الشباب والأساتذة الاكفاء ، نتطلع إلى أن نكون قادرين على استخدام تقنيات متسارعة وفعالة وواسعة لخدمة تقدم البلاد من خلال التفاعلات والتبادلات ، لأن هذه هي الطريقة التي نريد القيام بها لتبيين دورنا اكثر فاكثر لشعبنا وشعوب العالم.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: إن تطوير محطات الطاقة النووية واستخدام الإشعاع والأدوية الإشعاعية والتقنيات الحديثة الأخرى في مجالات الزراعة والصحة والصناعة والبيئة وغيرها من المجالات مدرجة على جدول الأعمال ، ولحسن الحظ ، تم تحقيق نتائج باهرة في هذه الفترة.

وأعرب في نهاية حديثه عن أمله في تسريع التحرك وتطوير تقنيات جديدة لخلق المفاخر في البلاد وقال: إن من أهم قضايانا في منظمة الطاقة الذرية إنتاج الأدوية الإشعاعية والاهتمام بالطب النووي ، وتمت تهيئة الظروف لمليون مريض باستخدام الأدوية المشعة المصنعة في البلاد كل عام ، كما تم تحديد بعض الدول كوجهات تصدير لمنتجاتنا ، وبالاجمال نشهد تأثير كل هذه الامور في مجتمعنا والبلاد.
مصدر : وكالات
رقم : 1038928
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