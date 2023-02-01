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الأربعاء 1 شباط 2023 ساعة 11:25

قالیباف: مدرسة الإمام الخمیني (ره) تعتمد على العقلانية والعدالة

قالیباف: مدرسة الإمام الخمیني (ره) تعتمد على العقلانية والعدالة
وزار قالیباف اليوم الأربعاء، المرقد الطاهر للامام الخميني (رض) لتجديد العهد والميثاق مع مبادئ مفجر الثورة الاسلامية والشهداء بمناسبة الذكرى ال ـ44 لانتصار الثورة الاسلامیة فی ایران.

وقال إن كرامة وعزة المسلمين تزداد يوما بعد يوم وكما قال قائد الثورة الإسلامیة، فإن هذه الثورة بدون اسم الامام الخميني (رضي الله عنه) غير معروفة في أي مكان في العالم.

وقال : إنه كلما كان العدو قاسياً عليك ویضغط عليك، فهذا يعني أنك تسیر على طريق الثورة لكن كلما يقف بجانبك، ولم يشعر بالتهديد منك، فاعلم أنك لا تسير في الاتجاه الصحيح مؤكدا أن هذا المؤشر یدل أننا نسير اليوم في الاتجاه الصحيح.

وأكد: ما زلنا في منتصف الطريق وتحملنا الكثير من المصاعب ولدينا العديد من الأعداء، وبالطبع أمامنا العديد من الفرص وأثبتت لنا 44 عامًا من الخبرة أننا نجحنا عندما اعتمدنا على التقاليد الإلهية وشعبنا.

وأشار إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامیة عن كلام الإمام الخمیني (رضي الله عنه) وأضاف أن قائد الثورة الإسلامية قال بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية أن المؤشرات الثلاثة للعقلانية والروحانية والعدالة هي الأسس الأساسية لمدرسة الإمام ويجب أخذ هذه المؤشرات الثلاثة بعين الاعتبار ونجعلها اساس عملنا لأن الاعتماد على التقاليد الإلهية كان منهجا للإمام (رضي الله عنه)، وهو أحد الأسباب المهمة لانتصار الثورة الاسلامية.
رقم : 1038956
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