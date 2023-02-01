رئيس موريتانيا يؤكد على دور ايران في مكافحة الارهاب

وذكر موفد وكالة فارس ان وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الذي يزور نواكشوط على رأس وفد سياسي التقى مساء الثلاثاء مع رئيس جمهورية موريتانيا محمد ولد الغزواني.



وبحث وزير الخارجية الايراني في هذا اللقاء مع الرئيس الموريتاني تطوير العلاقات الثنائية، ومختلف مجالات العلاقات، لا سيما في المجالات التقنية والثقافية والاقتصادية والتجارية والإقليمية والدولية.



وثمن أمير عبداللهيان، مبادرة وجهود الرئيس الموريتاني لإحلال السلام والاستقرار ومكافحة الإرهاب في منطقة الصحراء الإفريقية، ونقل تحيات رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله رئيسي الى رئيس جمهورية موريتانيا.



وجرى خلال هذا اللقاء بحث القضايا الإقليمية المهمة، بما في ذلك دعم قضية الشعب الفلسطيني، وتطوير العلاقات بين الدول الإسلامية، وعقد اجتماع وزيري خارجية في البلدين نواكشوط في هذه الزيارة.



من جانبه ابلغ محمد ولد الغزواني تحياته الحارة الى آية الله رئيسي، واصفا العلاقات بين ايران وموريتانيا بانها عريقة ومتينة.



واشار الى دور الجمهورية الإسلامية الإيرانية في مكافحة الإرهاب، والتأكيد على الإنجازات الصناعية والعلمية والتقنية التي حققتها ايران، داعيا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.