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الأربعاء 1 شباط 2023 ساعة 14:24

واشنطن تنوي توسيع وصولها إلى القواعد العسكرية في الفلبين

واشنطن تنوي توسيع وصولها إلى القواعد العسكرية في الفلبين
وذكرت القناة أن وزير الدفاع الأمريكي، توجه يوم 29 يناير في جولة آسيوية سيزور خلال كوريا الجنوبية والفلبين.

ونقلت القناة عن عدة مصادر رسمية في البنتاغون: "يسعى الجيش الأمريكي إلى توسيع وصوله إلى القواعد في الفلبين مع تركيز الانتباه على الصين كجزء من التحول المستمر في ميزان القوى في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. وقد يتم الإعلان عن ذلك خلال هذا الاسبوع".

في يناير الماضي، ذكرت صحيفة "إنكوايرر"، المحلية أن أكثر من 16 ألف عسكري فلبيني وأمريكي، سيشاركون في مناورات "باليكاتان" العسكرية المشتركة، التي ستجرى في الفترة من 24 إلى 27 أبريل في مدينة لاولانج الفلبينية.
مصدر : وكالات
رقم : 1038975
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