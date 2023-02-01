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الأربعاء 1 شباط 2023 ساعة 17:52
إصابة 6 من قوات الأمن السورية بانفجار في درعا
وأفادت مصادر صحفية بدرعا بأن "٦ عناصر من الأمن الداخلي اصيبوا بجروح متفاوتة بينهم حالتان خطيرتان بتفجير عبوتين ناسفتين زرعهما مجهولون
واستهدفت دورية شرطة على طريق المزيريب - اليادودة بريف درعا الغربي جنوب سوريا".
رقم :
1039013
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