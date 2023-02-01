إيران تحتفل ببداية عشرة الفجر

عشية الذكرى السنوية الـ44 لانتصار الثورة الإسلامية في ايران وعشرة الفجر، زار قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية الإمام الخميني 'قدس سره' جنوب العاصمة طهران.کما زار اية الله خامنئي، أضرحة الشهداء في مقبرة 'جنة الزهراء' .



تأتي هذه الزيارة بمناسبة بدء احتفالات ذكرى انتصار الثورة الاسلامية في ايران وذكرى العودة التاريخية لمؤسسها الإمام الخميني الراحل إلى ارض الوطن عام 97 من القرن الماضي بعد 15 عاما قضاه في المنفى ومن ثم سقوط نظام الشاه في الحادي عشر من شباط فبراير قبل اربع واربعين سنة بعد عشرة ايام على عودة الامام الخميني قدس سره من فرنسا .



وفي السياق فقد زارَ الرئيسُ ابراهيم رئيسي وأعضاءُ حكومتهِ مرقدَ الإمامِ الراحل، حيثُ جددوا البيعةَ للنظام الإسلامي.



ومن جانبه قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني:"عندما نوكد على الشعب ودوره يثبت أننا طبقنا اصول الثورة الإسلامية ومن دون حضور الشعب لا معنى للثورة الإسلامية، وأن قدرتنا أمام الأعداء ليست فقط بالاعتماد على القدرات الدفاعية، وأساسها الاعتماد على الشعب الذي أوصل البلاد إلى العديد من التطورات.



وبدوره قال الامين العام للمجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية "حجة الاسلام حميد شهرياري" : ان مفجر الثورة الاسلامية العظيم، الامام الخميني رضوان الله تعالى عليه"، اطلق نهجا جديدا على صعيد العالم، الا وهو مدرسة الثورة الاسلامية.



جاء ذلك في كلمة "حجة الاسلام شهرياري" خلال ملتقى "الحجاب والعفاف الفاطمي" اليوم الاربعاء في كردستان (غرب البلاد) الذي نظمته دائرة شؤون المراة التابعة لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية بالتعاون مع دائرة الشؤون النسائية التابعة لهذه المحافظة.



واضاف الامين العام للجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية، الى ان "الثقافة الاسلامية تؤكد على تعزيز اركان الاسرة وترسيخ المحبة والتالف بين اعضائها، بينما تسعى الثقافة الغربية القائمة على الحرية المزيفة، لهدم اركان الاسرة وتجريد الانسان عن قيمه الحقيقة".



واضاف : ان نهج الغرب و"الليبرالية" لا يتناغم واي مبدا حقيقي ومستديم، بل يسعى لاقصائه والقضاء على حرية الانسان الحقيقية.



واكد رجل الدين الايراني البارز، على ان ثقافة الثورة الاسلامية التي بنيت عليها مدرسة "الشهيد سليماني" تواجه اليوم ثقافة "الليبرالية" و"الفردية" القائمة على انانية الانسان واقصاء الاخرين، والتي تقودها امريكا.



ويقول محللون سياسيون أن الثورة الإسلامية شكلت منعطفا حساسا في تاريخ إيران حولها إلى جمهورية تعتنق مفاهيم تداول السلطة عبر الانتخابات والمؤسسات الدستورية ما انعكس عليه استقرار ونمو أهلها للعب دور إقلميمي بالاتكاء على مخزون من التطور الذي تشهده البلاد.



وبحسب المحللين فقد نجحت الثورة الاسلامية في اقتلاع الشر وتأسيس نظام اسلامي واضح المعالم في الحكم والسلطة والاقتصاد والتقدم العلمي وتثبيت الوجود والدفاع عن الحق ودعم حركات المقاومة ضد الصهاينة والوقوف الى جانب القضية الفلسطينية.



ثورة لا يزال ابناؤها يدافعون عن مفاصلها وهي التي تتعرض اليوم لحملة ضغط واسعة من القاصي والداني، تنفيذا لمخططات بائسة استطاعت ايران الاسلام وضع حد لها،ت أكيدا لمنهج الامام الخميني الراحل قدس سره في مقاومة الظلم واحقاق الحق وان كثر معارضوه.