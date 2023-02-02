الصفحة الرئيسية
0
الخميس 2 شباط 2023 ساعة 09:04

رئيسي يتفقد معرض القدرات العلمية والصناعية للإنتاج المحلي

رئيسي يتفقد معرض القدرات العلمية والصناعية للإنتاج المحلي
وتفقد السيد إبراهيم رئيسي ،مساء أمس الأربعاء ، الاجنحة المختلفة لمعرض قدرات الإنتاج المحلي ، الذي أقيم تحت شعار العام "الإنتاج ، المعرفة ، وخلق فرص العمل" .

وفي هذه الزيارة التي رافق رئيس الجمهورية وزراء الصناعة والمناجم والتجارة والجهاد الزراعي والنفط والطرق والتنمية العمرانية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والطاقة ونائب الإدارة والتوظيف ورئيس مكتب رئيس الجمهورية . وقدم مسؤولو مختلف الإجنحة شروحات حول إنجازات وقدرات الوحدات ذات الصلة بمجال نشاطها.

ويجري في هذا المعرض ، عرض القدرات المحلية في مجالات التعدين والتنقيب والإلكترونيات والاتصالات والفضاء والأقمار الصناعية والسيارات والزراعة والأغذية والسكك الحديدية والنقل البري والبحري والجوي وقطاع الإسكان والنفط والبتروكيماويات والأجهزة المنزلية والمنسوجات والصناعات وقد تم عرض تربية الأحياء المائية ، وإدارة مستجمعات المياه ، وصناعات الكهرباء ومحطات الطاقة ، وبناء السدود ، ومشاريع إدارة المياه ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وتضمن المعرض عرض التوربينات الأكثر تقدمًا من الفئة f بكفاءة 60٪ ، وألواح شمسية داخلية 100٪ وتوطين نحو 18 الف قطعة لمحطات الطاقة ، بما في ذلك الإمكانات التي تعرضها وزارة الطاقة وإنتاج 5 بذور هجينة معدلة ، وزيادة بنسبة 47٪ في البذور المعدلة ، وإطلاق واحة العلوم والتكنولوجيا الزراعية .
مصدر : وكالات
رقم : 1039098
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
2 شباط 2023
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
2 شباط 2023
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً
2 شباط 2023
الرئيس الايراني: ما يتسبب بمعاناة المواطنين يؤذينا أيضا
الرئيس الايراني: ما يتسبب بمعاناة المواطنين يؤذينا أيضا
1 شباط 2023
ثناء عربيّ على عملية القدس وإدانات لمواقف الخنوع
ثناء عربيّ على عملية القدس وإدانات لمواقف الخنوع
1 شباط 2023
الجزائر.. تدعو للوقوف صفًا واحدًا بوجه الكيان الصهيوني
الجزائر.. تدعو للوقوف صفًا واحدًا بوجه الكيان الصهيوني
1 شباط 2023
حماس وتحذيرها الشديد عقب اعتداءات الضفة الغربية
حماس وتحذيرها الشديد عقب اعتداءات الضفة الغربية
1 شباط 2023
الإمارات تتغنى بنشيد "إسرائيل".. ماذا عن دماء الإبرياء؟
الإمارات تتغنى بنشيد "إسرائيل".. ماذا عن دماء الإبرياء؟
1 شباط 2023
قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء
قائد الثورة يزور مرقد الامام الخميني (رض) وقبور الشهداء
31 كانون الثاني 2023
من هجوم الدرون في أصفهان إلى التصريحات الأوكرانية
من هجوم الدرون في أصفهان إلى التصريحات الأوكرانية
31 كانون الثاني 2023
وزير الامن يحذر الصهاينة ويوكد ان المزيد من الخطوات الظافرة في الطريق
وزير الامن يحذر الصهاينة ويوكد ان المزيد من الخطوات الظافرة في الطريق
31 كانون الثاني 2023
تصريحات جوفاء..هل يدرك الكيان الصهيوني العواقب؟
تصريحات جوفاء..هل يدرك الكيان الصهيوني العواقب؟
31 كانون الثاني 2023

أحدث العناوين

إخترنا لکم
المعارضة البحرينية تتبرأ من نظامها وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم
مخاوف كيان الاحتلال من الزوال
لمحة عامة عن جولات المفاوضات الخمس بين إيران والسعودية
سلاح بريطانيا يقتل اليمنيين.. الدور البريطاني لم يعد خفياً