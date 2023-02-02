عبداللهيان: عقيدة سياستنا توسيع العلاقات مع أميركا اللاتينية

وأضاف أمير عبداللهيان في لقاء مشترك مع نظيره النيكاراغوي دنيس مونكادا في ماناغوا: "يسعدنا أن التعاون في مجال الطاقة قد اكتسب في الأشهر الأخيرة زخماً ونطاقًا أكبر ، ونتفق مع زميلي على أن يعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية في عاصمتي البلدين بانتظام".



وتابع: سفيرانا يتابعان العلاقات بشكل نشط ويسعدني أن مواقف البلدين من القضايا الدولية صائبة وماضية في المسار الصحيح. نحن نسعى جاهدين من أجل الاستقلال السياسي ونظام تعددية الاقطاب.



واضاف أمير عبداللهيان: ان العقوبات تهديد إرهابي تستخدمه الإمبريالية كأداة.



وأوضح: وقعنا على وثيقة التعاون بين البلدين وسوف نوقع الليلة أيضا على مذكرة تفاهم آلية التشاور والتعاون.