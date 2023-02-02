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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 09:25

عبداللهيان: عقيدة سياستنا توسيع العلاقات مع أميركا اللاتينية

عبداللهيان: عقيدة سياستنا توسيع العلاقات مع أميركا اللاتينية
وأضاف أمير عبداللهيان في لقاء مشترك مع نظيره النيكاراغوي دنيس مونكادا في ماناغوا: "يسعدنا أن التعاون في مجال الطاقة قد اكتسب في الأشهر الأخيرة زخماً ونطاقًا أكبر ، ونتفق مع زميلي على أن يعقد اجتماع اللجنة الاقتصادية في عاصمتي البلدين بانتظام".

وتابع: سفيرانا يتابعان العلاقات بشكل نشط ويسعدني أن مواقف البلدين من القضايا الدولية صائبة وماضية في المسار الصحيح. نحن نسعى جاهدين من أجل الاستقلال السياسي ونظام تعددية الاقطاب.

واضاف أمير عبداللهيان: ان العقوبات تهديد إرهابي تستخدمه الإمبريالية كأداة.

وأوضح: وقعنا على وثيقة التعاون بين البلدين وسوف نوقع الليلة أيضا على مذكرة تفاهم آلية التشاور والتعاون.
مصدر : وكالات
رقم : 1039101
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