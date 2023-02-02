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الخميس 2 شباط 2023 ساعة 09:30

بيونغ يانغ: سنتقدم أقسى رد على أي عمل عسكري أمريكي

بيونغ يانغ: سنتقدم أقسى رد على أي عمل عسكري أمريكي
وجاء في البيان أن "كوريا الشمالية ستقوم بأصعب رد على أي محاولة عسكرية أمريكية تماشيا مع مبدأ" قنبلة نووية للقنبلة النووية والمواجهة الكاملة من أجل المواجهة الكاملة".

وقال المتحدث باسم خارجية كوريا الشمالية إن الوضع العسكري والسياسي في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة وصل إلى "خط أحمر" بسبب الأعمال العدائية الأمريكية، مضيفا أن كوريا الشمالية لديها استراتيجية واضحة لمواجهة الولايات المتحدة وحلفائها.

ولفت المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية إن بلاده غير مهتمة بالحوار مع الولايات المتحدة طالما أن واشنطن تنتهج "سياسة معادية".

ويوم الثلاثاء، قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الولايات المتحدة متمسكة بالتزاماتها لردع كوريا الشمالية باستخدام مجموعة كاملة من الوسائل العسكرية، بما في ذلك القدرات النووية للبلاد.

وأضاف أن بيونغ يانغ نفذت "عددًا غير مسبوق" من الأعمال الاستفزازية في عام 2022.

وذكرت مصادر صحفية ،أمس الأربعاء، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أجرتا تدريبات جوية مشتركة بمشاركة مقاتلات وقاذفة استراتيجية.
مصدر : وكالات
رقم : 1039103
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